PP, PSOE, Frente Amplio y Vox participarán hoy en un debate electoral con niños propuesto por UNICEF

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Partido Popular, PSOE, Frente Amplio y Vox participarán este jueves en un debate electoral con la infancia propuesto por UNICEF en el que abordarán temas como la pobreza infantil, la salud mental, los derechos en el ámbito digital, la infancia en el mundo y la violencia.

El debate, que se celebrará en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid, será conducido por tres niñas del Consejo Asesor de UNICEF España y entre el público habrá decenas de niños, niñas y adolescentes.

Por parte de los partidos que han confirmado su presencia, asistirán Aránzazu Figueroa del PSOE, María Pastor de Frente Amplio y Blanca Armario de VOX. El PP también asistirá aunque aún no han confirmado el nombre.

La organización ha propuesto esta iniciativa de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre para que los menores puedan plantear a los partidos sus preocupaciones y demandas.

"Hay 8 millones de niños y niñas que no votan pero reciben el impacto de las decisiones políticas y creo que los partidos políticos no son conscientes del impacto de las decisiones que toman", ha señalado la directora de Influencia, Programas y Alianzas de UNICEF España, Lara Contreras.

El objetivo es, según han explicado, "situar los derechos de la infancia en el debate electoral, promover compromisos de las formaciones y visibilizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a tomar parte en los asuntos que les afectan".