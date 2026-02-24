PP, PSOE, Vox y Sumar coinciden en que se facilite el acceso de los militares a la vivienda y se mejoren los cuarteles

Archivo - Un militar durante un ejercicio, a 21 de marzo de 2024, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP, el PSOE, Vox y Sumar han coincidido este martes en exigir en el Congreso medidas que favorezcan el acceso a la vivienda de los militares y mejoras en los cuarteles, alegando que, de hacerlo, se incrementaría el reclutamiento y el número de efectivos en las Fuerzas Armadas.

Así lo han hecho en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, durante una comparecencia del presidente del Observatorio de la Vida Militar, Mariano Casado, que ha acudido para presentar el informe de este órgano consultivo adscrito a las Cortes correspondiente a 2024.

El informe constata un déficit "crónico" de militares en España, que cifra entre 13.000 y 23.000 soldados en servicio activo, y alega que una de las razones que podrían explicar el escaso reclutamiento por las bajas retribuciones y los problemas de vivienda aparejados a la movilidad geográfica de estos profesionales. Además, el informe alude a la necesidad de acometer mejoras e invertir en mantenimiento en los alojamientos de los militares.

UN PROBLEMA DE SOBRA CONOCIDO

El diputado 'popular' Pablo Pérez Coronado ha resaltado que el problema de la vivienda en la carrera militar "no es un problema aislado", sino que "reaparece nuevamente año tras año". Durante su intervención ha puesto el foco en que, en gran parte de los traslados, el militar no se mueve con su familia, "por razones laborales y económicas, especialmente vinculadas al mercado de la vivienda".

Además, ha destacado que las viviendas militares son "insuficientes" y las ayudas que presta el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) presentan "limitaciones, sobre todo de carácter temporal".

La portavoz adjunta del PSOE en la Comisión de Defensa, Caridad Rives, ha destacado la problemática que presenta el informe, y ha enfatizado "la necesidad de continuar con el necesario y correcto mantenimiento y construcción de nuevos alojamientos logísticos, residencias, pabellones y viviendas militares". La diputada ha hecho hincapié en que "es un punto básico en la mejora de las condiciones de vida de nuestros militares".

De la misma manera, el portavoz de Vox en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, ha reservado un hueco en su intervención para denunciar los problemas de la vivienda derivados de la movilidad permanente, en muchos casos obligatoria, la escasez de viviendas militares y las "limitadas" ayudas a este respecto.

UN PROBLEMA TRANSVERSAL A TODA LA CIUDADANÍA

El portavoz de Sumar en la comisión, Txema Guijarro, se ha expresado en la misma línea y ha urgido al Ministerio de Defensa a emprender medidas al respecto. "Es una tarea pendiente", ha asegurado, al tiempo que ha instado al resto del Gobierno a afrontar el problema del acceso a la vivienda, "que es transversal".

De su lado, el presidente del Observatorio de la Vida Militar se ha mostrado de acuerdo con todas las reivindicaciones en materia de vivienda expresadas por los grupos. "Hay mucha falta, vemos situaciones difícilmente reproducibles que hay que atender de manera urgente porque están ligadas directamente con las condiciones de vida (de los militares) y con el propio reclutamiento", ha rematado.