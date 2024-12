El PP quiere llevar a Aldama a la comisión del Senado para que desglose sus acusaciones, pero no antes de Navidad

Admite que la "ansiedad habita en Moncloa" ante su agenda judicial: "Esto no da más de sí"

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular se plantea ahora llamar a comparecer a Víctor de Aldama, presunto conseguidor del 'caso Koldo', a la comisión de investigación del Senado para que desglose sus nuevas acusaciones contra miembros del Gobierno y del PSOE, si bien no lo hará antes de Navidad sino que esperará a la llegada del 2025.

Así lo ha señalado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una charla informal con los periodistas durante el acto de conmemoración de los 46 años de la Carta Magna celebrado en el Congreso. Ahí ha aludido a los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE, al Gobierno y al entorno del presidente del Gobierno.

Feijóo ha reiterado que, "de momento" todo lo que ha dicho Aldama sobre Sánchez "es verdad" y ha recordado su presencia en la sede socialista Ferraz en la noche electoral de noviembre de 2019 o su foto con el jefe del Ejecutivo en un mitin del PSOE.

ALDAMA YA ESTABA EN LA LISTA INICIAL DE COMPARECIENTES DE ABRIL

Al ser preguntado hasta dónde puede llegar el caso Aldama, el jefe de la oposición ha subrayado que los fiscales han "creído" al presunto conseguidor del 'caso Koldo' tras su declaración y está "documentado". A su entender, los fiscales no piden puesta en libertad si no creen en su testifical.

Dicho esto, Feijóo ha admitido que el Grupo Popular está valorando llamar a declarar a Aldama a la comisión de investigación del Senado, pero ha reconocido que esa comparecencia no se producirá antes de 2025 porque no da tiempo.

Aldama ya formaba parte de la lista inicial de 56 comparecientes que registró el Grupo Popular en el Senado el pasado mes de abril --la encabezaban el exministro José Luis Ábalos-- y que ha ampliando en varias ocasiones a la luz de las nuevas revelaciones del 'caso Koldo'.

El PP quiere rescatar ahora esa citación de Aldama a raíz de sus últimas declaraciones revelando mordidas a Ábalos y su exasesor Koldo García. Además, la defensa del comisionista presentó este miércoles un escrito ante el Tribunal Supremo (TS) en el que asegura que determinadas constructoras firmaron contratos con un hijo del exministro que "encubrían comisiones por adjudicaciones".

"NO SILENCIAR" LO QUE ESTÁ PASANDO

Ante el goteo de informaciones sobre presunta corrupción que, según el PP "cercan" al Gobierno, Feijóo ha señalado a los periodistas en esa charla informal que "esto no da más de sí" y que la legislatura está agotada. "Durará lo que dure pero no da más de sí", ha aseverado.

Feijóo ha señalado que él no tiene prisa por gobernar sino que "la ansiedad habita en la Moncloa". Así, ha recalcado que él no tiene que ir a "ningún juzgado" ni preocuparse "cada día por la agenda judicial". "No necesito estar desgajando el país para estar un día más en La Moncloa", ha enfatizado.

Tras asegurar que es su "obligación no silenciar" lo que está pasando porque "nunca un Gobierno ha estado tan acorralado con tantos casos de corrupción", ha subrayado que la legislatura va a durar lo que quieran los socios de Pedro Sánchez, a los que ha llegado a calificar de "fijos discontinuos".

AVISO A LOS SOCIOS DE SÁNCHEZ

Feijóo ha puesto el foco en los socios de Sánchez, en especial Junts o el PNV, a los que ha recordado que los sumarios acaban de empezar. "Cada uno tendrá que ver el impacto que le produce en su electorado", ha resaltado.

Sobre la posibilidad de presentar una moción de censura contra Sánchez, el líder del PP ha insistido en que no tiene los votos y ha añadido que él tiene buena relación con todo el mundo y no tira la toalla.