El PP recalca que la Constitución y la ley son las "líneas rojas" de sus CCAA para negociar los presupuestos con Vox

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha recalcado este martes que la Constitución y la ley son las "líneas rojas" del Partido Popular a la hora de negociar los Presupuestos autonómicos con Vox en regiones como Aragón o Extremadura.

"Creo que las líneas rojas del PP lo hemos explicado en multitud de ocasiones: son la Constitución y la ley", ha declarado Muñoz, al ser preguntada si el PP tendrá líneas rojas al negociar los presupuestos con el partido de Santiago Abascal ante posibles exigencias en memoria democrática, inmigración, política energética o cambio climático.

En una rueda de prensa en el Congreso, Muñoz recordado además que el propio Alberto Núñez Feijóo ha anunciado públicamente que "cuando llegue al Gobierno de España va a derogar la actual ley de Memoria Democrática" porque es "una ley sectaria hecha de la mano de los que justifican y siguen justificando que haya habido asesinatos", en alusión a Bildu. Y en inmigración, ha proseguido, el PP ha presentado un plan con sus propuestas.

Dicho esto, ha reiterado que su partido ha dicho "en multitud de ocasiones" cuáles son sus "líneas rojas". "Las líneas del Partido Popular son claras: la Constitución y la ley. Ese es el margen en el que nos movemos para llegar a acuerdos con otros partidos políticos", ha apostillado.

LOS PRESIDENTES DEL PP NEGOCIARÁN "LO MEJOR" PARA SUS CIUDADANOS

Preguntada de nuevo si cree que los gobiernos autonómicos tienen que ceder en leyes ideológicas ante Vox a cambio de lograr apoyo presupuestario, Muñoz ha dicho que ella no está "al día" de lo que están negociando "los presidentes autonómicos en las comunidades autónomas".

Eso sí, se ha mostrado convencida de que "negociarán todo lo mejor para los ciudadanos de sus comunidades autónomas". A su entender, eso es "algo que los ciudadanos de esas comunidades autónomas ven reflejado porque todas las encuestas ponen a los gobiernos del Partido Popular en cabeza".