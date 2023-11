El PP rechaza "advertencias" de Vox para frenar la amnistía en el Senado: "No podremos hacer lo que no nos deja la ley"

Archivo - La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ofrece una rueda de prensa en la sede del partido. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

Gamarra dice que el apoyo de CC a Sánchez no compromete la coalición en el Gobierno canario, pero pide que lo explique a sus votantes



MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se ha opuesto este jueves a las "advertencias" de Vox de dejar de apoyar a los 'populares' si no impiden con su mayoría absoluta en el Senado que se tramite la ley de amnistía pactada por el PSOE con los partidos independentistas catalanes, señalando que no podrán actuar más allá de lo que permite la ley.

"Haremos todo aquello que podamos hacer y no podremos hacer aquello que no nos deja la ley hacer", ha sostenido la 'número dos' del PP en una entrevista en Cadena Cope, recogida por Europa Press, en la que ha remachado: "Y por tanto, advertencias que se puedan situar en aquello que no podamos hacer, pues evidentemente no se podrá hacer", añadiendo que lo abordarán llegado el momento.

Así ha reaccionado Gamarra a que Santiago Abascal avisara ayer al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con dejar de apoyarles si no actúan contra la amnistía en el Senado. Durante el debate de investidura, el líder de Vox le advirtió que si al final esa norma se tramita, los 'populares' estarían colaborando de alguna forma para que saliera adelante, lo cual les impediría --dijo-- seguir colaborando en el resto de instituciones.

Gamarra ha indicado que desde el PP van a ser "muy contundentes" contra la ley de amnistía porque consideran que está fuera de la Constitución, pero ha precisado que esa oposición la ejercerán "dentro del marco constitucional", respetando "las reglas de juego".

"Igual que nosotros exigimos a Pedro Sánchez y al PSOE que se sometan a ellas, lo primero que hacemos, dando ejemplo a la sociedad española en el marco de una democracia, es nosotros también someternos a ellas", ha expresado.

Y ha manifestado que los grupos parlamentarios del PP tanto en el Congreso como en el Senado "siempre" exigirán que se cumpla la ley y se moverán en el marco legal.

Sobre que Abascal compare a Sánchez con Adolf Hitler, ha criticado que "a veces" quienes "pretender hacer oposición se pueden llegar a convertir en su mejor aliado", si bien ha apostado por no desviar la atención de lo "realmente peligroso", que a su entender son los acuerdos asumidos por el PSOE.

BRUSELAS "DEBE HACER" ALGO

Gamarra ha reiterado que la Comisión Europea "debe hacer" algo contra la amnistía porque afecta, a su juicio, a la independencia de los jueces. "No puede mantenerse al margen", ha apostillado.

En cuanto al apoyo de Coalición Canaria a la investidura de Pedro Sánchez y si eso compromete la coalición de gobierno con el PP en las islas, Gamarra ha rechazado que peligre la relación, pero ha señalado que el partido canario "tendrá que explicar" a sus votantes por qué va a votar 'sí' al candidato socialista tras respaldar en septiembre el intento fallido de Feijóo por ser presidente del Gobierno.

"Es difícil de entender, absolutamente contradictorio", ha considerado, opinando que apoyar a Sánchez implica no solo lo pactado por el PSOE con Coalición Canaria, sino también la amnistía acordada con ERC y Junts y que la formación canaria rechaza.

Dicho esto, ha querido recordar que en la pasada legislatura Sánchez "engañó" a Teruel Existe y ahora esa formación ya no tiene representación en el Congreso.

RENOVACIÓN DEL CGPJ

Respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que está a punto de cumplir cinco años de mandato caducado por la falta de acuerdo entre partidos, Gamarra ha insistido en que el PP apuesta por que los jueces sean los que elijan a los vocales.

"Ahora más que nunca el CGPJ tiene que ser un órgano donde su imparcialidad y su independencia no pueda tener ninguna tacha ni ningún reparo", ha sostenido, para recriminar al PSOE la mención al 'lawfare' en su pacto con Junts, con lo que se pretende que los políticos hagan desde el Congreso un "control" a los jueces.

"Los jueces en nuestro país no ejercen una guerra sucia judicial persiguiendo a políticos por sus ideas. Es absolutamente falso y tenemos que luchar contra esas posiciones", ha concluido.