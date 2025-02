El PP rechaza el pacto migratorio del Gobierno para repartir menores como "paquetería exprés" y hacer "más hueco"

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha criticado este lunes el pacto migratorio alcanzado por el Gobierno con Canarias, ya que a su juicio sólo busca "repartir a los menores como paquetería exprés" y así dejar hueco para que lleguen más migrantes. Además, ha dicho que sería un "escándalo" que Cataluña y el País Vasco se quedasen exentas de esa acogida, aunque, "no les sorprendería".

En la rueda de prensa posterior al Comité de dirección y al ser preguntado por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y el canario para el reparto de inmigrantes, Sémper ha querido dejar claro que la postura del PP en esta materia "sigue siendo la misma" y se ha reafirmado en el acuerdo que Alberto Núñez Feijóo firmó también con el presidente canario, Fernando Clavijo.

A su juicio, la solución exige medidas globales, mientras que la propuesta del Gobierno centrada en el reparto de los migrantes sólo sirve para "dejar hueco a la llegada de más menores no acompañados". "La política no puede ser solo el reparto como paquetería express entre comunidades autónomas de estos menores no acompañados, sino que tiene que haber una política de inmigración profunda que ataje el problema y que lo aborde con rigor y con seriedad", ha reclamado.

En ese sentido, el portavoz del PP ha aprovechado para censurar lo que a su juicio es una "insolidaria" e "injusta" política migratoria del Ejecutivo donde, según ha dicho, "no se favorece ni dibuja un itinerario de financiación" para las comunidades más allá de "mirar para otro lado", ni tampoco se aborda el control de las fronteras.

DEJAR FUERA A CATALUÑA Y EUSKADI ES "UN ESCÁNDALO"

Sémper considera que la gestión migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez "es todo relato, todo fuegos artificiales" y considera lo que hay que hacer es tener "rigor, orden y seriedad en las fronteras de los países de origen y desde luego un trato humanitario" porque son "seres humanos que vienen huyendo del hambre".

Y además considera "descabellado" que el acuerdo pueda dejar fuera del reparto a Cataluña y País Vasco, que "casualmente son aquellas (comunidades) donde hay partidos nacionalistas que sustentan este Gobierno". "Sería un verdadero escándalo, aunque es verdad que no nos sorprendería teniendo en cuenta este Gobierno", ha incidido.