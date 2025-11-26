El PP recoge el guante de Ábalos y exige a Yolanda Díaz que explique el uso que da a su vivienda oficial

El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 26 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha recogido este miércoles el guante del exministro de Transportes José Luis Ábalos y ha pedido a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que explique el uso que da a su vivienda oficial en el Ministerio.

El exministro socialista ha reprochado a Díaz, su antigua compañera en el Consejo de Ministros, que le llamase "golfo" y le ha pedido que respete su "presunción de inocencia". De paso, ha retado a la titular de Trabajo a aclarar el uso que hace de su vivienda oficial en el Ministerio.

"Y ya que nos ponemos tan estupendos, quizás usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras, y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello", ha lanzado Ábalos en un mensaje en la red social 'X' sin aportar más detalles.

"TOCA AHORA QUE DÍAZ CONTESTE AL ENVITE DEL EXMINISTRO"

El 'número dos' del PP se ha hecho eco de esas palabras de Ábalos y ha emplazado a la ministra de Trabajo a explicar a qué se refiere. "Toca ahora que Yolanda Díaz conteste al envite del exministro. Vamos Yolanda, ¿a que se refiere Abalos?", le ha preguntado en su cuenta en la misma red social.

También se ha pronunciado la portavoz del PP en la Comisión de Interior del Congreso, Ana Belén Vázquez, asegurando que Ábalos "descubre a Yoli". "Vaya día lleva la banda del Peugeot", ha exclamado, subrayando que el juez hoy también ha pedido "los pagos en metálico del PSOE desde 2017, por posible financiación ilegal".

Además, Vázquez ha destacado que el juez que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por presuntamente buscar información contra jueces, fiscales y guardias civiles a cambio de favores ha citado a declarar como testigos el próximo 2 de febrero al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando.

La diputada del PP ha señalado asimismo que Ábalos ha "confirmado" la reunión de Pedro Sánchez con el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en un caserío para pactar la moción de censura de 2018 y que el exministro también "descubre a Yoli", en alusión a su mensaje sobre el uso de su vivienda oficial.