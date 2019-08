El PP recurre al TC que el presidente del Senado diera por buenos los juramentos de varios senadores de ERC y JxC

Publicado 25/08/2019 16:34:28 CET

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el presidente del Senado, Manuel Cruz, y contra la Mesa de la Cámara Alta por permitir el pasado mes de junio a varios senadores, los de ERC y JxC, realizar su requerido juramento o promesa de la Constitución con alusiones a los 'presos' catalanes o al procés.

El documento, presentado por los senadores Javier Maroto y Salomé Pradas, considera que senadores de ERC, JxCat, PNV y EH-Bildu así como el presidente y la mesa del Senado han vulnerado los derechos constitucionales durante sus actuaciones de los días 21 y 29 de mayo. Por este motivo, insta al Constitucional a declarar que los senadores no tienen adquirida la condición de senadores electos, al haber vulnerado la fórmula de acatamiento.

En concreto, insta al TC que no dé por acreditada la plenitud de derechos de los nuevos senadores y declare que no devengarán derechos económicos ni puedan participar en el ejercicio de las funciones constitucionales hasta que no presenten una nueva promesa o juramento compatible con la doctrina del alto tribunal.

En concreto, el PP considera que se han vulnerado los derechos constitucionales a la representación política y los principios de igualdad y no discriminación ya que en la sesión constitutiva del Senado la mayor parte de senadores prestó juramento o promesa con el acatamiento de la Constitución con un "sí juro", "sí prometo" o "sí prometo por imperativo legal", pero otros optaron por otras fórmulas "bien distintas" sin que el presidente del Senado actuara para impedirlo.

Algunas de ellas, formuladas por los representantes de ERC, JxCat, PNV o EHBildu hacían alusiones al 'proces' con juramentos en catalán y euskera que apelaban a la "libertad de los presos políticos catalanes, la República catalana, el retorno de los exiliados y por imperativo legal".

En el extenso recurso en el que refiere las fórmulas empleadas por todos los senadores, el PP recuerda todas las fórmulas utilizadas ya fueron cuestionadas por el grupo parlamentario a finales de mayo, cuando señalaron que varios de estos acatamientos condicionaban o eludían el juramento o promesa de acatar la Constitución e instaron a la Mesa del Senado a revisar las fórmulas expresadas de las respuestas formuladas para determinar si cada senador se expresó de forma "clara e

inequívoca" su voluntad de acatar la Constitución.

Así, recuerda que estas fórmulas de acatar la Constitución no son válidas si la promesa o juramento se condiciona a prerrogativas incompatibles con la Carta Magna. Sin embargo, añade que el presidente del Senado dio por válidos todos acatamientos y otorgó así la condición plena de senadores. Aún más, añade que ocho días después, el 29 de mayo, la Mesa del Senado denegó la petición del PP de revisar estas fórmulas.

Para el PP, la admisión como senadores de pleno derecho a senadores electos que no han cumplido el requisito de juramento o promesa de acatar la Constitución afecta a la correcta composición del Senado como órgano constitucional.

Así, añade que ese vicio de inicio en la composición del Senado afecta a las funciones del Senado, cuya composición debe ser representación colectiva del pueblo español.