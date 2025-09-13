El PP refuerza su equipo económico con cinco nuevos coordinadores de área dependientes de Alberto Nadal

Publicado: sábado, 13 septiembre 2025 18:33

El Comité Ejecutivo Nacional del PP aprobará el próximo lunes 15 de septiembre los nombramientos de cinco nuevos coordinadores de área de la Vicesecretaría de Economía y Desarrollo Sostenible, encabezada por Alberto Nadal.

"De esta manera, el Partido Popular reforzará su equipo económico tanto para hacer frente a un Gobierno equivocado en su política económica, industrial y laboral, como para empezar a diseñar la España que ha de venir después de Pedro Sánchez", han manifestado desde el PP en un comunicado.

Así, los nombramientos colocan a Irene Garrido como coordinadora de Economía; Mar Vaquero como coordinadora de Comercio, Inversiones, Empresa, y PYMEs; Juan Diego Requena como coordinador de Energía y Sostenibilidad; Susana López Ares como coordinadora de Industria, Innovación, Digitalización e Inteligencia Artificial; y Javier Thibault Aranda como coordinador de Empleo, Autónomos y Diálogo Social.

