El PP refuerza su equipo económico con cinco nuevos coordinadores de área dependientes de Alberto Nadal

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Comité Ejecutivo Nacional del PP aprobará el próximo lunes 15 de septiembre los nombramientos de cinco nuevos coordinadores de área de la Vicesecretaría de Economía y Desarrollo Sostenible, encabezada por Alberto Nadal.
"De esta manera, el Partido Popular reforzará su equipo económico tanto para hacer frente a un Gobierno equivocado en su política económica, industrial y laboral, como para empezar a diseñar la España que ha de venir después de Pedro Sánchez", han manifestado desde el PP en un comunicado.
Así, los nombramientos colocan a Irene Garrido como coordinadora de Economía; Mar Vaquero como coordinadora de Comercio, Inversiones, Empresa, y PYMEs; Juan Diego Requena como coordinador de Energía y Sostenibilidad; Susana López Ares como coordinadora de Industria, Innovación, Digitalización e Inteligencia Artificial; y Javier Thibault Aranda como coordinador de Empleo, Autónomos y Diálogo Social.