El PP remarca que la negociación con Vox para relevar a Mazón "no va de nombres" sino de "estabilidad"

La portavoz del PP en el Senado Alicia García a su llegada a la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo', en el Senado, a 30 de octubre de 2025, en Madrid (España) - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha asegurado este jueves que la negociación con Vox para consensuar el relevo de Carlos Mazón al frente de la Generalitat valenciana "no va de nombres" sino de dar "estabilidad" y "certezas" a esta autonomía. Tras recordar que la comunidad ya tiene presupuestos para el próximo año, ha insistido en que, cuanto antes llegue esa estabilidad, "mejor".

El pasado lunes, Mazón anunció su dimisión como presidente de la Generalitat --aunque seguirá en funciones hasta que haya sustituto-- y al día siguiente, se produjo una llamada del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al presidente de Vox, Santiago Abascal, para buscar un "relevo" y dar "estabilidad" a la Comunidad Valenciana.

Los 'populares' quieren evitar ahora las elecciones en esa CCAA por entender que hay que estar centrados en la reconstrucción tras la dana. Por eso, Feijóo y su mano derecha, Miguel Tellado, han pedido "altura de miras" a Vox para "facilitar" la elección de un nuevo presidente de la Generalitat.

Al ser preguntada expresamente, dado que el tiempo corre en Valencia, si le consta que estén avanzado las negociaciones con Vox para solucionar la situación, dado que aún no se conoce quién será el candidato, García ha señalado que "esto no va de candidatos ni de nombres, esto va de dar estabilidad a Valencia".

Según ha subrayado, se trata de "dar estabilidad" y "certezas" en una comunidad autónoma que "además cuenta con unos presupuestos para poder avanzar en la reconstrucción" de las zonas afectadas por la catástrofe, que el 29 de octubre de 2024 dejó 229 fallecidos.

"Creo que tenemos que hablar de estabilidad y cuanto antes llegue la estabilidad, mejor", ha finalizado en una rueda de prensa en el Senado.

COMPARECENCIA DE MAZÓN EN SEDE PARLAMENTARIA

En la comisión de investigación sobre la dana en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, han comparecido hasta el momento distintos perfiles técnicos pero no lo han hecho ni las víctimas de la tragedia ni Carlos Mazón.

Sin embargo, fuentes del Grupo Popular en el Senado dan por hecho que Mazón también acudirá a la Cámara Alta. Por lo pronto, el presidente de la Generalitat en funciones tiene fecha para comparecer en la comisión de investigación del Congreso: el próximo 17 de noviembre.

Asimismo, este martes Mazón solicitó comparecer a petición propia en la comisión de investigación sobre la dana creada en las Cortes valencianas, en la sesión del próximo martes 11, para "dar cuenta de las actuaciones llevadas a cano por la Generalitat para la recuperación social y económica de las zonas afectadas por la riada y todo aquello que consideren los grupos".