El PP "respeta" la estrategia de Vox de protestar en la calle pero Feijóo recorrerá España "para llenar las urnas"

Sobre si el PP se plantea recurrir la sedición, Bendodo dice que están "valorando actuaciones en el futuro" pero aún sin concretar

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha expresado el "respeto" de su partido a la manifestación convocada por Vox este domingo en la Plaza de Colón contra la derogación del delito de sedición, pero ha recalcado que la estrategia del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo pasa por recorrer las calles con el objetivo de "llenar las urnas" en 2013.

En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, Bendodo ha indicado que esa manifestación del partido de Santiago Abascal --que reunió a 25.000 personas según la delegación del Gobierno-- no ha sido objeto de valoración en la reunión del comité de dirección del PP que ha presidido Feijóo.

Bendodo ha subrayado que el PP "respeta absolutamente" las estrategias de los demás partidos, pero el suyo ha decidió recorrer España con diferentes actos bajo el lema 'En defensa de un gran país' para denunciar los pasos que está dando el Ejecutivo de Pedro Sánchez, como la derogación del delito de sedición.

El coordinador general del PP ha explicado que ya han realizado dos de esos actos --el pasado jueves en Badajoz y el sábado en Madrid-- y ha añadido que este martes Feijóo estará en Zaragoza y el jueves en Albacete.

SIETE ACTOS DEL PP POR CCAA ANTES DE QUE TERMINE EL AÑO

Además, ha señalado que habrá otros tres más antes de fin de año, después del "éxito incontestable" que están cosechando, según ha dicho. El pasado sábado, los 'populares' congregaron a unas dos mil personas en el Poliderpotivo Antonio Magariños de Madrid y el jueves a unas mil en un hotel de Badajoz, según fuentes de la organización.

"Nuestra estrategia más que llenar las calles es llenar las urnas de confianza de los españoles. En eso va a estar el PP", ha declarado Bendodo, en línea con las manifestaciones que ya lanzó el pasado sábado Feijóo en un mitin junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, donde apeló además a unir el voto de centroderecha en el Partido Popular para poder echar a Sánchez del Palacio de la Moncloa.

El 'numero tres' del PP, que ha insistido en que no han "hablado de esta cuestión en el comité de dirección", ha afirmado que es "bueno" que su formación recorra España porque "el sentimiento de que hay que defender" al país se produce en el conjunto de los territorios.

CRITICA QUE SÁNCHEZ NO ACLARE SI "ABARATARÁ" LA MALVERSACIÓN

Bendodo ha afirmado que, con su presencia en estos actos, los afiliados, simpatizantes y muchos particulares no solo están apoyando al PP, sino que están contribuyendo a la defensa de España, la Constitución y el espíritu de la Transición que, a su juicio, nadie se había atrevido a "pisotear" como está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez.

El senador del PP ha asegurado que Pedro Sánchez no respondió el pasado martes a las cuestiones que le hizo Feijóo en la Cámara Alta y le ha emplazado a aclarar con "un sencillo sí o no" a si abaratará el delito de malversación, beneficiando a los condenados por corrupción. "Cada día que pase sin que despeje esta incógnita, la está alimentando", ha apostillado, para añadir que el PP no le está "pidiendo la luna" al pedirle una respuesta a esta pregunta.

Además, el coordinador general de los 'populares' ha preguntado a Sánchez si el Gobierno va a tipificar como delito la celebración de referéndum ilegal y si va tomar alguna medida para parar la Ley del 'solo sí es sí'.

¿SE PLANTEA RECURRIR?

Al ser preguntado si el PP se plantea algún recurso por la reforma de la sedición, después de que Feijóo haya aludido a la declaración de la asociación de fiscales que apunta a "dudosa constitucionalidad" y si también se plantea recurrir el impuesto a las grandes fortunas, Bendodo ha indicado que su partido se opone a ambos. "Estamos en contra de una cosa como de la otra, y estamos valorando actuaciones en el futuro, sin concretar ahora mismo", ha señalado.

Bendodo ha calificado de "kamikaze" la gestión de Sánchez porque, a su entender, mina la Constitución y el marco de convivencia. A su juicio, España atraviesa uno de los peores momentos de la democracia. "Zapatero metió mano en el bolsillo de los españoles pero Sánchez además les ha tocado la moral con sus pactos y

cesiones con los independentistas y herederos de ETA", ha declarado.

ACUSA AL GOBIERNO DE "MALA FE" CON EL SÍ ES SÍ

Por otra parte, ha acusado al Gobierno de "mala fe" al decir que la Ley del solo sí es sí depende de los jueces, cuando lo que hacen es aplicar la norma, no interpretarla. "Es la mayor vergüenza que ha sufrido nuestro país en décadas", ha manifestado.

Dicho esto, ha exigido al presidente del Gobierno que recapacite porque por su "tozudez y soberbia" no se puede permitir una espiral de excarcelaciones y sentencias a la baja a delincuentes: "Cada día se produce una rebaja de condena a violadores y agresores por culpa de esta ley perversa", ha finalizado.