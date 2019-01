El PP responde a Sánchez que debe haber un cambio en Venezuela con Guaidó para "poder llegar a elecciones libres"

Actualizado 24/01/2019 16:51:52 CET

Algunos opositores acompañan al PP a presentar su moción en apoyo a Guaidó tras concentrarse a las puertas del Senado

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, ha asegurado este jueves que debe haber un cambio "hoy" en Venezuela con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, pilotando esa "transición pacífica y democrática". A su entender, ese es el primer paso para "poder llegar a unas elecciones libres".

De esta forma ha respondido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no reconoce al opositor Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, pero valora el "coraje" que está demostrando. De hecho, en la conversación telefónica que han mantenido le ha trasladado que España apoya la celebración de unas "elecciones libres, democráticas y transparentes", según fuentes del Gobierno.

Cosidó ha afirmado que el PP "siempre" ha apostado por una transición en Venezuela que "necesariamente tiene que ser democrática y pacífica" y ha recalcado que "la única forma de abrir ese proceso" de transición es "bajo la autoridad de un nuevo Gobierno y bajo la autoridad del presidente de la Asamblea Nacional".

"Por tanto, creemos que para poder llegar a esas elecciones lo importante es que hoy haya un cambio en Venezuela", ha declarado Cosidó. El PP ha presentado iniciativas tanto en el Congreso como en el Senado para que se reconozca a Guaidó como presidente interino y provisional.

"ESPAÑA NO PUEDE QUEDARSE CRUZADA DE BRAZOS"

Cosidó ha señalado que están viviendo un "momento histórico" porque "después de muchos años de lucha", "mucho sufrimiento", "muchos venezolanos encarcelados y muchas víctimas del régimen" de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se está "cerca de conseguir la democracia en Venezuela".

El portavoz del Grupo Popular en el Senado ha recalcado que España "no puede quedarse cruzada de brazos" porque tiene un "compromiso" cultural, político y social con el pueblo de Venezuela que no pueden "traicionar".

Por eso, ha explicado que su grupo ha presentado una moción --que se suma a la que el partido ha presentado también en el Congreso en el mismo sentido-- en la que pide un "compromiso" al Gobierno de España con "la libertad y la democracia" en Venezuela y en países como Nicaragua o Bolivia.

En el texto de la moción, recogido por Europa Press, el PP exige al Ejecutivo del PSOE que reconozca a Guaidó como "presidente encargado de la República, tal y como establece la Constitución venezolana" y que lidere este apoyo en el seno de la UE.

Además, el PP pide en su iniciativa que muestre su apoyo "firme" a Venezuela en su proceso de transición democrática para "recuperar el respeto a los derechos humanos, la libertad y la consecución de una democracia plena".

PRESENTACIÓN DE LA MOCIÓN DEL PP

Medio centenar de venezolanos se ha concentrado a las 15.30 horas en la plaza de la Marina Española, delante del Senado, para expresar su apoyo a Juan Guaidó.

Ignacio Cosidó, por el PP, y el senador Francisco Javier Alegre, por Ciudadanos, han encabezado las delegaciones de sus respectivos partidos en apoyo de una transición en Venezuela liderada por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Después, algunos de los concentrados han acompañado a Ignacio Cosidó y al portavoz de Asuntos Iberoamericanos del Grupo Popular en el Senado, Dionisio García Carnero, a presentar su moción en el registro de la Cámara Alta.

Entre ellos se encontraba Fernando Gerbasi, embajador jubilado del servicio exterior venezolano, y ex viceministro de relaciones exteriores de Venezuela; Sergio Contreras, coordinador político de Voluntad Popular en Madrid y expreso político; y José Ignacio Guedes, ex secretario del Parlamento Nacional y ex secretario general del Partido de la Causa R de Venezuela, según ha informado el PP.