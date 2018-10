El PP saca los ERE en la comisión sobre el accidente del Spanair y desata una bronca con Magdalena Álvarez

Actualizado 18/07/2018 14:33:22 CET

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso José Ignacio Echániz ha sacado a relucir este miércoles la causa de los ERE fraudulentos de Andalucía durante la comparecencia de la exministra Magdalena Álvarez ante la comisión que investiga el accidente del avión JK 5022 de Spanair en 2008, desatando una tensa bronca con la también exconsejera andaluza.

Durante su intervención, Echániz ha recordado que Álvarez se vio "obligada" en 2014 a dimitir de su cargo como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversión (BEI) por su imputación en los ERE, "el mayor caso de corrupción de España", que acumula 276 investigados, entre ellos, los dos presidentes del Ejecutivo andaluz, y 855 millones de euros "en términos de mal uso del dinero publico".

Además, Echániz ha criticado a la exministra por el "perjudicial" contrato con la concesionaria de la autopista de peaje AP-7 durante su etapa en el Ministerio de Fomento, por que tratase de "ocultar" el derrumbamiento de un túnel en el AVE entre Madrid y Barcelona, y por

los retrasos en las Navidades de 2009 durante una nevada en Barajas.

La intervención de Echániz ha provocado que Álvarez pidiera enseguida amparo al vicepresidente de la comisión, el diputado del PP Javier Fole, que en ese momento ocupaba la Presidencia, por las "mentiras" que el portavoz 'popular' estaba vertiendo en su contra.

Ante esta solicitud, Fole ha pedido a Echániz que se ciñera al objeto de la investigación, mientras que el portavoz socialista en esa comisión, Sebastián Franquis, interrumpía una y otra vez para pedir a la Presidencia que retirase la palabra al portavoz 'popular' si continuaba por esa senda.

EL PP "INSULTA" A LAS VÍCTIMAS

En su respuesta, Álvarez ha lamentado que el PP "haya desviado la atención" de la comisión para centrarse en atacarle, algo que ha calificado como "una falta de respeto" y "un insulto a las víctimas". A su juicio, "muy desesperado" tiene que estar el PP para "utilizar" una comisión de investigación para hablar de ella y de su pasado y "mentir de una manera escandalosa".

Echániz la ha interrumpido defendiendo que los diputados "tienen legitimidad para exponer los antecedentes que consideren oportunos" y pidiéndole que fuera "al grano". "Pero, ¿esto qué es? Es que es una falta de respeto a unos niveles...", ha dicho la exministra socialista, recordando al letrado que ya le había trasladado, antes de la comisión, su preocupación por "la falta de respeto" que ya auguraba que sufriría durante su comparecencia.

"Hasta no contestar todo lo que ha dicho de mí, no pienso seguir esta comparecencia. Todo lo que ha dicho va a ser contestado", ha amenazado, entonces, la exministra, que también ha dado la oportunidad a Echániz de retirar sus palabras si no quería escuchar su réplica. Pero el 'popular' se ha negado argumentando que era "absurdo" desdecirse de uno comentarios sobre asuntos que están "en todos los medios de comunicación".

El diputado del PP insistía en que él tenía derecho a glosar la "trayectoria" de la exministra y en que ella estaba obligada a contestar a sus preguntas sobre el siniestro aéreo, pero Álvarez se mantenía firme en que si no accedía a que sus acusaciones no constaran en el Diario de Sesiones, ella no las iba a dejar sin respuesta.

LA SESIÓN SE SUSPENDE UNOS MINUTOS

Ante el "bucle pernicioso" en el que, según sus propias palabras, habían entrado el diputado y la compareciente, Fole ha optado por suspender la sesión por unos minutos, en los que Álvarez hablaba con sus colaboradores visiblemente enfadada.

Unos cinco minutos después la comisión se ha reanudado, Fole ha dado la palabra a Álvarez para que contestara a las acusaciones de Echániz y ésta le ha vuelto a invitar a retirarlas. Como el diputado no ha dado su brazo a torcer, la exministra ha procedido a defenderse de las críticas.

Recalcando que no lo había provocado ella, Álvarez ha pedido "disculpas" por un episodio que le había hecho sentirse "abochornada, avergonzada e incómoda" y que considera "una falta de respeto" ante los ciudadanos y las víctimas.

A continuación ha especificado a Echániz que, en el caso de los ERE, ella está "encausada por una prevaricación administrativa". "Hasta que no termine el juicio, lo mínimo que hay que pedir a un señor como el portavoz del PP es que tenga respeto por las personas que estamos atravesando esta situación", ha puntualizado, antes de mostrarse convencida de que va a ser declarar inocente.

¿ME PEDIRÁ DISCULPAS CUANDO ME DECLAREN INOCENTE?

"¿Qué tipo de disculpa me podrá pedir entonces tras estas acusaciones tan graves?", le ha soltado a Echániz, antes de replicar a sus críticas sobre su gestión en la alta velocidad. Así, ha puesto en duda que el diputado haya cogido el AVE a Barcelona y le ha recalcado que a ella no se le cayó "ningún túnel".

"Le recomiendo que vaya usted al psicólogo porque necesita que le den una vuelta a esa forma de actuar", ha añadido Álvarez y luego ha retirado la recomendación a petición del interpelado, pero no sin antes asegurarse de que la había "oído" porque si "alguien necesita un psicólogo, tendrá que ir".

"Entre ser un corrupto y mandar a alguien al psicólogo el nivel de insulto está claramente a favor del diputado", ha deslizado Álvarez antes de recalcar que le daba "miedo" que un 'popular' la acusase de "corrupta" teniendo encuenta que en el PP son "expertos" en esta materia.

Fole ha vuelto a intervenir pidiendo a ambos que se ciñeran al accidente de Spanair. "Lo siento, me apasiono, no me doy cuenta", ha dicho Álvarez. Por su parte, Echániz ha vuelto a las preguntas sobre el tema objeto de la comisión y la sesión ha podido continuar de forma normalizada.