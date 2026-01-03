El PP sigue con atención la situación en Venezuela y expresa su preocupación por los españoles y los venezolanos

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece ante los medios de comunicación, en la sede nacional del Partido Popular, a 29 de diciembre de 2025, en Madrid (España). A dos días para que finalice el actual año, durante su intervención - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha manifestado este sábado su seguimiento "con atención" a la situación en Venezuela y ha expresado su "principal preocupación" por los ciudadanos españoles que residen en el país, así como por el conjunto de los venezolanos.

En un mensaje difundido en 'X', el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que su "máxima prioridad en todo momento" es la protección de los españoles en Venezuela y ha reiterado su respaldo a "un futuro sin represión y con una transición democrática" encabezada por el presidente electo Edmundo González Urrutia y por la dirigente opositora María Corina Machado.

El PP ha recordado que "Venezuela ha sufrido una férrea dictadura" y ha asegurado que "lleva muchos años denunciando el régimen del presidente Nicolás Maduro y a sus aliados, también desde la órbita del Gobierno de España", al tiempo que ha afirmado que "hoy es un mal día para todos ellos".

La formación ha criticado asimismo que "el actual Ejecutivo socialista sacó de Venezuela al ganador de las elecciones". "Estados Unidos, a quien se mantuvo en el poder pese a perderlas", ha añadido.

El PP ha defendido que la prudencia es compatible con la esperanza de que Venezuela recupere el futuro que Maduro le arrebató con el silencio cómplice de demasiados dirigentes de mi país. Solo la libertad y la democracia traerán el futuro en paz que Venezuela merece", ha concluido el mensaje.

En este contexto, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha avanzado que está siguiendo de cerca la situación en Venezuela, de manera coordinada con sus socios de la Unión Europea y los países de la región.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha denunciado una serie de ataques aéreos efectuados por Estados Unidos contra "territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares" de la capital del país, Caracas, y los estados de Miranda (donde se encuentra la ciudad), Aragua y La Guaira en lo que ha condenado como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos".

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que el Ejército de EEUU "ha capturado" al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su mujer, la primera dama Cilia Flores, que han sido trasladados fuera del país.

El Gobierno venezolano, a través de su vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha admitido que ahora mismo no tiene constancia del paradero del matrimonio y ha exigido a Trump que entregue una prueba de vida de ambos.