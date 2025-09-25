PP sostiene que España "pierde más" con el embargo de armas al ser dependiente de Israel en defensa y seguridad nacional

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, enel Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

Ester Muñoz suscribe "al 100 %" las palabras del Rey Felipe VI en la ONU y destaca que habló "de masacre" y no de "genocidio"

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha señalado este jueves que España "pierde más" que Israel con el embargo de armas, puesto que es más dependiente que el país hebreo en el ámbito de la defensa, la seguridad nacional y la protección de los militares en misiones extranjeras. Además, ha asegurado que subscribe "al 100 %" el discurso pronunciado por el Rey Felipe VI en la Asamblea General de la ONU, puesto que describió la situación de Gaza como una "masacre" y no un "genocidio".

Así lo ha trasladado en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, en la que ha calificado la iniciativa del Gobierno como una "bomba de humo" para desviar la "corrupción" del PSOE y se ha preguntado "dónde estaba la urgencia" de sacarla adelante en el Consejo de Ministros, puesto que se "denunció rápidamente un lunes" y han pasado "dos semanas" hasta que se ha llevado a cabo.

"No se trata sólo de un embargo a Israel, se trata de quién gana y pierde más, porque nosotros somos más dependientes de muchas piezas de Israel que Israel de nosotros. Y está la cuestión de la seguridad nacional de nuestro país y también de la defensa de los militares que están en misiones exteriores y que dependen de muchas piezas", ha valorado la portavoz 'popular', que ha asegurado que España quedaría "tuerta" en esos ámbitos en caso de materializar la propuesta del Gobierno.

A renglón seguido, Muñoz ha apostado por "no hacer política de dos minutos" para ir "con un gran titular a la Unión Europea" , sino "ver cuál es la mejor forma y la más inteligente de ayudar" al pueblo palestino y "obligar al señor (Benjamin) Netanyahu a dejar de hacer lo que está haciendo".

ISRAEL TIENE DERECHO A DEFENDERSE, PERO "NO DE CUALQUIER FORMA"

La dirigente del PP ha remarcado que Israel tiene derecho a "existir" y a "defenderse", pero "no de cualquier forma", y que su partido está a favor de la solución de los dos estados, pero ha evitado calificar los bombardeos israelíes como un "genocidio".

"Hay otros conflictos en el mundo que también están siendo tildados de genocidio. Y como el presidente del Gobierno español y el Parlamento español no dicen nada, somos cómplices de esos genocidios. Es que me niego a llevarlo todo a que tenga que ser un genocidio, me niego", ha subrayado.

En ese sentido ha abogado por "estar de la mano de la Unión Europea y del Consejo Europeo", así como de los "aliados internacionales". "Permítame, entonces, que me salga de ese marco que quiere instalar el Gobierno de si es genocidio o no", ha resumido.

La portavoz parlamentaria del PP ha especificado que es la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados y no la ONU la que está afirmando que en Gaza se está produciendo un genocidio y ha insistido en que quien determina el tipo penal es la Corte Penal Internacional.

POLÉMICA POR EL MINUTO DE SILENCIO EN EL PARLAMENTO GALLEGO

Y sobre la polémica generada en torno al minuto de silencio celebrado este miércoles en el Parlamento gallego por el "genocidio" del pueblo palestino, con el beneplácito del PP en la cámara y de presidente, Alfonso Rueda, Muñoz ha defendido que el PP explicó que no estaba de acuerdo con el término, pero que por respeto a las víctimas "que hay en Israel y que está habiendo en Gaza", se iba a guardar.

"Es decir, nosotros somos capaces de guardar un minuto de silencio, aunque no consideremos que es un genocidio, pero pensamos antes en las víctimas", ha zanjado.