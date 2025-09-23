Gaza | Directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Archivo - Palestinians wait to receive food from a charity kitchen, amid a hunger crisis, in Bureij, central Gaza - Moiz Salhi / Zuma Press / ContactoPhoto - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha prometido este lunes avanzar "con determinación" hasta lograr "todos los objetivos" en la Franja de Gaza para "garantizar la seguridad del país" y ha asegurado que con esto "se allanará el camino para un ciclo de paz" en la zona.

Durante un discurso a la nación emitido con motivo del Año Nuevo judío, el Rosh Hashaná, ha recordado que el país ha logrado "eliminar una amenaza existencial" a lo largo del último año: Irán. "Hemos golpeado con fuerza a las ramas iraníes en Líbano, Siria, Yemen y en el propio Irán", ha asegurado.

"Ahora, nuestras fuerzas están operando con fuerza, de manera decisiva, para lograr una victoria sobre Hamás en Gaza y traer de vuelta a todos nuestros rehenes", ha afirmado, al tiempo que ha alertado de un "aumento del antisemitismo en muchos países".

