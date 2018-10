El PP valora llevar a la Fiscalía la negativa a declarar en el Senado de una exempleada de Crespo Gomar SL

Publicado 25/10/2018 13:59:41 CET

El exgerente de Crespo Gomar SL, Alberto Gomar, también se ha negado a declarar por estar inmerso en tres procesos judiciales

El PP valora llevar a la Fiscalía la negativa a declarar de la exempleada de la empresa Crespo Gomar SL, Lucía Pascual, después de que ésta no contestara a la gran mayoría de las preguntas del portavoz del PP en la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos Políticos del Senado, Luis Aznar.

En declaraciones a los medios, Aznar ha recalcado que entiende que "comparecer supone declarar" y por eso han pedido un informe a los letrados de la Cámara Alta para que clarifique que repercusiones puede conllevar esa negativa a declarar. Coincide, según han señalado fuentes del Grupo Popular, que el Grupo Socialista pidió otro informe al respecto el pasado viernes a la mesa del Senado.

En este sentido, Aznar ha recordado que durante el resto de sesiones de dicha comisión, han respetado la voluntad de no declarar de las personas que estaban inmersas en procedimientos judiciales, pero ha añadido que el caso de Lucía Pascual no es ese puesto que no está encausada. "Al no declarar lo que hace es incriminarse", ha sugerido el portavoz.

Por esto, ha remarcado que solicitan el informe, que el lunes será aprobado por la mesa y la junta de la comisión, y si les ampara en su razonamiento procederán "de inmediato a enviar la negativa de esta persona a declarar a la Fiscalía o donde corresponda". El informe de los letrados, según fuentes del PP, podría demorarse una semana.

Sobre la decisión de cortar sus preguntas a los cinco minutos de comenzar su turno, Aznar ha recalcado que no está en la comisión "para perder tiempo", y puesto que la expleada de la empres Crespo Gomar no respondía "a preguntas personales que no podían ser objeto de investigación", ha decidido parar.

En la sesión de este jueves, estaban llamados a comparecer tanto el exgerente de Crespo Gomar SL, Alberto Gomar, como la que fuera empleada de dicha empresa en 2007, Lucía Pascual. Ambos para ser preguntados por la financiación del PSPV-PSOE y Compromis durante la campaña para las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2007.

Ambos han acudido a la Comisión acompañados del mismo letrado, Francisco Ferrer. La sesión, que ha comenzado con retraso debido a la impuntualidad del primer compareciente, ha tenido una primera compArecencia corta ya que Gomar se ha negado a responder las preguntas de Aznar por estar "inmerso en tres procesos judiciales". No obstante, Aznar le ha formulado preguntas y le ha señalado como participe de la supuesta financiación irregular del PSPV haciendo mención a un informe de la Policía Judicial y a un auto del Juzgado número 21 de Valencia.

Según ha recordado Aznar, la empresa Crespo Gomar SL habría realizado trabajos en la campaña del PSPV en 2007 que luego le cobraba a terceras empresas. Posteriormente esas empresas serían beneficiadas por gobiernos socialistas con adjudicaciones.

La comparecencia de Lucía Pascual, que trabajó en Crespo Gomar SL, ha comenzado con la negativa de ésta a responder a las preguntas de Aznar. Esto ha generado momentos de tensión puesto que la presidenta de la Comisión, Rosa Vindel, le ha recordado reiteradas veces que debía responder puesto que no estaba inmersa en proceso alguno, ni siquiera como testigo. Tras un receso en el que han consultado con el letrado cómo proceder, se ha reanudado la sesión.

Con todo, a los cinco minutos, y viendo que la compareciente sólo respondía con escuetos "no voy a contestar", Aznar ha decidido dejar de hacer preguntas porque, tal y como ha subrayado, "hay una obstrucción del funcionamiento de la comisión".

Tras la sesión, Aznar ha subrayado que después de preguntarle a la compareciente si residía en Benidorm, y viendo que se negaba a responder esa pregunta, ha decidido parar de preguntar.

"Es la primera vez que alguien se niega a responder a la comisión, la gravedad es importante y le vamos a dar por no comparecida", ha añadido. Después de esto, Vindel ha levantado la sesión y se han reunido a puerta cerrada con el letrado que asistía a la Comisión.

El abogado de Lucía Pascual ha señalado a la salida de la sesión que su representada parece "tener menos derechos que en un juzgado" ya que "comparece pero no sabe en condición de qué" lo hace. "Ella tiene derecho a no declarar, que ellos procedan y nosotros procederemos, en un juzgado tenemos a lo mejor muchas más garantías de las que parece ser que quieren que tengamos aquí", ha recalcado.

En la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos Políticos sólo participa activamente el Grupo Popular, ya que el resto se niegan a participar puesto que entienden que es una herramienta del PP para responder a la Comisión de Investigación de la financiación del PP en el Congreso.