PP vasco dice que "ya se verá" si PSE pacta con EH Bildu porque "siempre han hecho lo contrario de lo que dicen"

Cree que es "conveniente" que algunas acciones se recojan como delito en el Código Penal, porque Sánchez "ha despenalizado" algunos



La parlamentaria y vicesecretaria de Sanidad del PP vasco, Laura Garrido, ha afirmado este jueves que "ya se verá" si el PSE-EE llega a algún acuerdo con EH Bildu tras la celebración de las elecciones autonómicas este año porque, a su juicio, los socialistas "siempre han hecho lo contrario de lo que dicen".

Garrido se ha referido así, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, a la posibilidad, negada en todo momento por los socialistas vascos, de llegar a algún tipo de acuerdo de Gobierno con la formación soberanista, como en el Ayuntamiento de Pamplona, en el que un acuerdo entre EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin posibilitó que Joseba Asirón arrebatara la Alcaldía a Cristina Ibarrola, de UPN.

La dirigente popular ha asegurado que "la única alternativa ante lo hay" es el PP, ya que, según ha dicho, "PNV, PSE, Bildu y Podemos están juntos en Madrid y aquí también hacen las mismas políticas", por lo que "otro modelo es necesario y va a llegar de la mano del PP".

La parlamentaria del PP vasco ha destacado que el proyecto liderado por su presidente y candidato a lehendakari, Javier de Andrés, es "un proyecto abierto, robusto, firme y centrado", que ofrece a todas las personas que "no están contentas con las políticas que aquí se han puesto en marcha".

Laura Garrido ha recordado que la abstención ha sido "muy alta" en las últimas citas electorales en Euskadi y que muchos ciudadanos están "muy enfadados con el PNV, porque votan PNV y las políticas que hace son de izquierdas, como las de Podemos o PSOE".

Además, ha considerado que la gente está "muy desencantada y enfada con la deriva del PSOE", y que, con lo sucedido en el Ayuntamiento de Pamplona, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha cruzado todas las líneas rojas que dijo que no iba a cruzar".

En este sentido, ha recordado que el PP vasco "le dió la Alcaldía de Vitoria-Gasteiz al PSOE para que no gobernara Bildu, un ejemplo de cómo hacemos política nosotros, con unas premisas y unos principios", y ha lamentado que el Partido Socialista "haya perdido todos sus principios y el ejemplo es lo sucedido en Pamplona".

"Ya veremos (si PSE y EH Bildu van a llegar a algún acuerdo en Euskadi), pero, si vemos los actos, siempre han hecho lo contrario de lo que dicen, por lo que ¿por qué no lo van a hacer ahora?. Creo que su palabra no tiene ningún valor en este momento, porque en muchas ocasiones han dicho que no van a pactar con Bildu y hemos visto cómo le daban la Alcaldía de Pamplona. Por lo tanto, no tienen ninguna credibilidad cuando hablan de Bildu, y el precio que han pagado no se va a terminar con la Alcaldía de Pamplona, sino que vamos a ver más", ha asegurado.

LEY DE AMNISTÍA

Por otro lado, Garrido ha denunciado que el Gobierno de España "ha despenalizado" varios delitos y que, por ello, es "conveniente" que algunas acciones se recojan como delito en el Código Penal, por lo que el PP ha presentado una enmienda a la proposición de ley de amnistía que propone que se tipifique como "deslealtad constitucional las declaraciones de independencia y los referéndums ilegales", además de la "disolución" de las personas jurídicas que incurran en esos delitos, incluidos partidos políticos.

La parlamentaria del PP vasco ha asegurado que la proposición de ley de amnistía presentada por el PSOE "es ilegal, rompe la igualdad de todos y ataca al Poder Judicial", por lo que ha considerado que el Código Penal "debe recoger ciertos delitos".

"Ya veremos cual es finalmente la trayectoria del proyecto de ley, pero lo que está claro es que algunos actos deben ser recogidos como delito. Este Gobierno ha despenalizado ciertos delitos y creo que es conveniente que esos delitos estén el Código Penal", ha reiterado.

Por último, Garrido se ha referido a la protesta en Nochevieja en las inmediaciones de la sede del PSOE en Madrid, en la que se colgó y golpeó un muñeco de Pedro Sánchez, y ha asegurado que el PP "siempre dice que la violencia no tiene cabida en nuestra democracia y siempre la ha condenado, algo que otros no pueden decir".

"Algunos dicen que estos actos suponen un delito de odio, pero, cuando en su momento vimos insultos y alabanzas al terrorismo, otros no lo veían así. Nosotros condenamos todas las violencias, pero está claro que otros no hacen lo mismo, y se lo preguntaría al PSOE, porque hace esas declaraciones, pero luego firma un pacto con quienes no condenan el terrorismo para darle la Alcaldía de Pamplona a Bildu. La contradicción es evidente", ha concluido.