El PP ve "inaceptable" que el ministro López "sugiera" que el jefe de gabinete de Ayuso tiene un problema de adicciones

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha asegurado este miércoles que es "inaceptable" que el ministro para la Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, haya "sugerido" que Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene un "problema" con las "adicciones".

Así se ha pronunciado después de que este martes el ministro exigiera la "dimisión inmediata" de Ayuso por acusar al Gobierno de "dinámicas delictivas" contra ella y añadiese que el "único Watergate de pacotilla" es el de su jefe de gabinete: "Supongo que mezclado con whisky de marca, no diría que es un Watergate, sino que es un Whiskygate".

En su visita al Museo del Videojuego OXO en Madrid, Sémper ha afirmado que esas declaraciones evidencian que la política española "ha entrado en un terreno de insultos y de descalificaciones inaceptables" que, a su entender, "son mucho más inaceptables cuando provienen de un ministro".

"Si lo que está pretendiendo sugerir el señor Óscar López es que hay alguna persona que, dedicándose a la política, como en este caso Miguel Ángel Rodríguez, tiene algún tipo de problemas con la adicción, lo que está demostrando el señor Óscar López, es que es un irresponsable", ha aseverado.

Según Sémper, "jugar con sugerir este tipo de cosas no es propio, no ya de un ministro, sino de una persona que se viste por los pies". "Pero lamentablemente, la política española, por culpa de este Gobierno, está instalada en este tipo de referencias a los adversarios", ha asegurado, para añadir que él no iba a contribuir a "degradar la política española" como, en su opinión, hace el ministro López con sus declaraciones.