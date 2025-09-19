El PP ve "lamentable" que Sánchez dijera no saber "nada" de la cita Zapatero-Puigdemont: "No sé a quién cree que engaña"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, interviene durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 10 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha calificado de "lamentable" que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, dijera anoche que no sabía "nada" de la reunión entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el "prófugo" Carles Puigdemont, para tratar los Presupuestos de 2026, entre otros asuntos. "Yo no sé a quién cree que engaña", ha manifestado.

En su comparecencia conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz, Pedro Sanchez dijo no tener información sobre ese encuentro entre Zapatero y Puigdemont y añadió ante los periodistas: "La sabrán ustedes seguro antes que yo".

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Muñoz ha indicado que "fue bastante lamentable ver al presidente del Gobierno decir que no sabía nada de esa reunión". "Yo no sé a quién cree que engaña", ha exclamado.

Dicho esto, ha criticado las "cesiones" del Gobierno al independentismo. "Es lamentable ver cómo se está produciendo todo, cómo se reúnen con un prófugo para intentar sacar unos Presupuestos a cambio de ceder absolutamente todo", ha añadido.

ATENCIÓN AL CLIENTE EN CATALÁN

Muñoz ha destacado que "la última cesión" la han visto esta misma semana, tras el pacto entre el Gobierno y Junts para que empresas de más de 250 trabajadores tengan que prestar atención al cliente en catalán.

"Quieren que en España, en toda España, las empresas tengan la obligación de hablar en catalán con aquellos que precisen hablar en catalán pero en Cataluña no se puede estudiar en castellano, ¿no? Son cosas que nadie entiende", ha aseverado.

A su entender, el canciller alemán no daría anoche "crédito a lo que estaba escuchando". "Pero yo creo que es plenamente consciente de a quién tenía al lado", ha dicho, para asegurar que en España están viviendo "una situación realmente incomprensible".