El PP ve "nervioso" a Puigdemont pero asegura que la UE ya sabe que la oficialidad del catalán sólo es un "chantaje"

MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, considera que el líder de Junts, Carles Puigdemont, se ha puesto "nervioso" al oír que el Gobierno quiere presentar los Presupuestos y por eso ha insistido en la oficialidad del catalán en la Unión Europea, pero le ha replicado que se lo tendrá que exigir a Pedro Sánchez, aunque en la UE ya saben que sólo es un "pago político" y un "chantaje" y tienen otras prioridades como los aranceles de Donald Trump o la guerra en Ucrania.

En rueda de prensa en la sede nacional del PP, Montserrat ha señalado que, cuando el expresidente catalán vio que la vicepresidenta María Jesús Montero hablaba de presentar los Presupuestos de 2026, "se ha puesto nervioso" para "apretar más con el chantaje" reclamando de nuevo la oficialidad del catalán en Europa.

La eurodiputada ha señalado que, quien tiene que aprobar la oficialidad de una lengua no es el Parlamento Europeo, donde el PPE es la primera fuerza, ni tampoco la Comisión Europea que preside la democristiana Úrsula Von der Layen, sino el Consejo Europeo de jefes de Estado y de Gobierno al que sólo asiste Pedro Sánchez por parte española. Así que ha aconsejado a Puigdemont "mirar" directamente al presidente y no hacer peticiones al PP o a Alberto Núñez Feijóo.

"ESTO NO VA DE LENGUAS", SINO DE SEGUIR EN MONCLOA

Es más, la dirigente del PP ha añadido que en Europa ya saben que la oficialidad del catalán, como en su día fue la amnistía, es "un pago político" de Sánchez a Puigdemont "para continuar gobernando agonizando unos meses más".

"Europa ha visto bien claro que esto no va de lenguas, y lo dice una catalana que mi lengua materna es el catalán, sino que va de cesiones a cambio de votos, que va de chantaje a cambio de mantenerse unos meses más agonizando en la Moncloa", sostiene.

Según Dolors Montserrat, cuando el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, va a Bruselas a pedir la oficialidad del catalán, sus compañeros del Consejo Europeo le recuerdan que tienen otras prioridades más importantes como la guerra de Ucrania o los aranceles de Donald Trump. "En Europa ya saben quién es Sánchez, que solo mira por él y para continuar unos meses más agonizando en la Moncloa, que ni siquiera está velando por las lenguas", ha remachado.