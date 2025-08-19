Puigdemont pide paciencia para la oficialidad del catalán en la UE y acusa al PP de bloquear

El líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en una ofrenda floral ante la tumba de Pompeu Fabra antes de dar una conferencia en la Universitat Catalana d'Estiu (UCE)
El líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en una ofrenda floral ante la tumba de Pompeu Fabra antes de dar una conferencia en la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) - GLÒRIA SÁNCHEZ - EUROPA PRESS
Publicado: martes, 19 agosto 2025 18:49
GIRONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pedido tener "paciencia" para lograr la oficialidad del catalán en las instituciones europeas, y ha acusado al PP de hacer llamadas para bloquear esta decisión.

Así se ha pronunciado este martes en una conferencia bajo el título 'Lliçó Fabra: La llengua catalana i Europa' en el marco de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) en Prada de Conflent (Francia).

"No me parece muy leal que un partido que está en la oposición a un Gobierno tenga que llamar a otros países, aprovechando que manda su partido, para decir: 'Haced el favor de tocar los huevos a mi Gobierno, al reino de España, porque esto que viene no me gusta", ha criticado Puigdemont en alusión al PP.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

