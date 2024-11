El PP ve ya al PNV "incómodo" con Sánchez y aprecia "una evolución" en su actitud con Feijóo

Los 'populares' creen que la investigación del fiscal general "va a traer cola" y ponen el foco en la "conexión" con Moncloa

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ve ya al PNV "incómodo" con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ante los casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE, y aprecia "una evolución" en su actitud con el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, según han indicado fuentes de la dirección del partido.

Durante el debate sobre la gestión de la DANA en el Congreso, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha advertido a Feijóo de que "las prisas, las exageraciones y la caricaturización grotesca del adversario no son propios de alguien con talla de estadista si realmente aspira a convertirse en presidente".

Después de que hace una semana, Feijóo se ofreciera a PNV y Junts nada más escuchar la declaración ante el juez del presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, Esteban le ha reprochado que no esperase "ni siquiera un día para dar por válidas las acusaciones de un delincuente confeso" y "lanzar un anuncio inconcreto de moción de censura", "además apelando a terceros".

"No corra, ya ve lo que le pasó a Albert Rivera", ha dicho al líder del PP.

Asimismo, Aitor Esteban también se ha dirigido a Pedro Sánchez. Aunque ha dicho que no quería "contribuir a enfangar el debate con conclusiones o acusaciones prematuras", ha recomendado al presidente del Gobierno "actuar con absoluta transparencia ante las acusaciones y circunstancias que rodean" al PSOE. "La celeridad y la iniciativa propia en la toma de decisiones y el esclarecimiento de los hechos son los mejores remedios para combatir la desinformación y dar buen nombre a la política y al sistema democrático", le ha trasladado.

EN EL PP CREEN QUE ESTEBAN HA EMPLEADO UN TONO DIFERENTE

En 'Génova', que han analizado con detalle el discurso del portavoz de los nacionalistas vascos, consideran que esa advertencia a Sánchez evidencia que está "incómodo" con los casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE. A su entender, ha marcado ciertos límites al presidente del Gobierno, según fuentes 'populares'.

En las filas del PP destacan además, que a diferencia de lo ocurrido en otros debates, Esteban en esta ocasión ha alejado la tensión y no ha mantenido un discurso agresivo con el PP y Feijóo. Además, ponen el acento en la petición de "calma" que ha realizado el PNV. "Aprecio una evolución", resumen las fuentes consultadas.

Tras la intervención del portavoz del PNV, Feijóo ha aprovechado su réplica en el debate de la DANA para coger el guante y responderle: "Señor Aitor Esteban yo no tengo prisa. No voy a llegar al Gobierno de cualquier manera. Pregúntele usted a sus compañeros de Junts. No voy a hacer ni a llegar al Gobierno de cualquier manera".

"EL CASO DEL FISCAL GENERAL VA A TRAER COLA"

En 'Génova' ponen el foco en los casos de presunta corrupción que "acechan" a Sánchez coincidiendo con el Congreso federal que el PSOE celebra este fin de semana en Sevilla. En especial, hacen hincapié en que la investigación que afecta al fiscal general del Estado "va a traer cola", después de que el Supremo abriera causa a Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos en el caso que afecta a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Este jueves, Sánchez ha salido en defensa del fiscal general del Estado. "El fiscal general desveló un bulo de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de su jefe de gabinete. Y estamos aún esperando que usted exija las responsabilidades políticas a la señora Ayuso y a su jefe de gabinete (Miguel Ángel Rodríguez)", ha dicho a Feijóo.

Precisamente este miércoles el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha anunciado que dimite de su cargo tras el huracán desatado por su registro en notaría de una conversación con un cargo de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, que le reenviaba el email en el que presuntamente confesaba delitos fiscales la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La dirección nacional del PP pone el foco en esa "conexión" con Moncloa y apuntan a la posibilidad de que, tras la declaración este viernes de Lobato --al que recuerdan que como testigo está obligado a decir la verdad--, el juez también llame a Sánchez Acera. Es más, hay fuentes en la cúpula del PP que no descartan que incluso pueda citar en algún momento al ministro de Transformación Digital, Óscar López, que era hasta hace dos meses el jefe de gabinete de Sánchez.