El PP, a Vox: "Estamos en defender el interés general y si otros están en otras cosas, tendrán que explicar su posición"

Montesinos subraya que el PP ha dejado claro que "no le gustan los cordones sanitarios ni la figura de persona 'non grata'"

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado este martes que su partido ha dejado claro que "no le gustan los cordones sanitarios" ni "la figura de persona 'non grata'" y ha recalcado que están "centrados en lo importante", que es "hablar de los problemas de los españoles", como "la subida de la luz" o "la crisis económica".

"Lo tenemos muy claro. Estamos en la defensa del interés general y si otras formaciones están en otras cosas, serán esas formaciones las que tendrán que explicar su posición", ha manifestado Montesinos tras su visita al municipio zaragozano de La Almunia de Doña Godina.

Este martes, Vox ha presentado una propuesta para revocar la declaración de su presidente, Santiago Abascal, como persona 'non grata' en Ceuta, dando así al Partido Popular la oportunidad de rectificar y oponerse a este rechazo al líder de Vox. La Asamblea de Ceuta aprobó el viernes la declaración de Abascal como persona 'non grata' gracias al voto a favor del PSOE, los tres diputados de los partidos localistas MDyC y Caballas y la abstención del PP.

EL PP SE VA A CENTRAR "EN LO IMPORTANTE"

Al ser preguntado por el estado de las relaciones con Vox y sus acuerdos en las instituciones, Montesinos ha indicado que el PP ha dejado "muy claro" que no le gustan "los cordones sanitarios". "Ni nos gusta tampoco, para nada, la figura de la persona 'non grata'. Consideramos que no lleva a ningún lado", ha agregado.

El dirigente del PP ha señalado que su partido se va a centrar "en lo importante" y va a hablar de "los problemas de los españoles". "Estamos a la subida de la luz, a la crisis económica y a escuchar a ganaderos y agricultores. En eso está el PP porque es alternativa de Gobierno", ha manifestado.

En este punto, el vicesecretario de Comunicación del PP ha indicado que si ahora se celebrasen elecciones generales, Pablo Casado sería presidente del Gobierno por la labor de oposición "firme y responsable" que está realizando.

Fuentes del PP consultadas por Europa Press hacen hincapié en que el adversario político es Pedro Sánchez y rechazan entrar "en el juego de Vox" y en contestar a las declaraciones de ese partido, que, a su entender, debería "dejar de llorar y dedicarse a ofrecer soluciones al país".

DICE QUE SÁNCHEZ SOLO PISA LA CALLE EN ESTADOS UNIDOS

Por otra parte, Montesinos ha recalcado que el jefe del Ejecutivo solo pisa la calle en Nueva York y Los Ángeles, porque al llegar a España" se encierra en Moncloa". "Hace muchos meses que los españoles no han visto a Sánchez pisar la calle, porque si lo hiciera se daría cuenta de que tiene un pie fuera de Moncloa", ha declarado.

Es más, ha destacado que si Sánchez escuchara a los españoles "comprendería que la agenda de Moncloa no es la agenda de los españoles", que están preocupados por la "escandalosa" subida de la luz o por la situación sanitaria derivada de la pandemia y cómo puede afectar al turismo mientras el Gobierno "se lava las manos".

Finalmente, ha afirmado que los españoles ya no se creen "las mentiras y la gestión ineficiente" de Sánchez, y le ha emplazado de nuevo a convocar elecciones, en un momento en el que, según ha destacado, las encuestas coinciden en que Pablo Casado será presidente del Gobierno.