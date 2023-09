PP y Vox firman un acuerdo programático para Ayuntamiento de Palma, sin que el partido de Abascal entre en el gobierno

Del pacto se deriva el compromiso de Vox de dar estabilidad al gobierno municipal en aquellas propuestas que figuren en el mismo



PALMA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han firmado este jueves un acuerdo programático en el que se incluyen medidas concretas para Palma "con ciertas modificaciones en la organización de los servicios administrativos del Ayuntamiento y en las comisiones permanentes de Pleno", aunque sin implicar la entrada de Vox en el equipo de gobierno.

Por parte del PP ha firmado el presidente de la formación y alcalde de Palma, Jaime Martínez, y por parte de Vox ha firmado su coordinador, Fulgencio Coll.

"Después de dos mandatos del pacto de izquierdas nacionalista, Palma se encuentra en una situación que es preciso modificar con urgencia. Hablamos de seguridad, del estado de las infraestructuras urbanas, de la limpieza, movilidad y otras muchas cuestiones que hacen difícil la vida de los palmesanos", han indicado ambas formaciones en un comunicado.

En esta línea, han enfatizado que "revertir esa situación hace preciso reforzar la gobernabilidad de la ciudad en lo que se refiere tanto a los acuerdos de pleno como a los presupuestos municipales".

"Creemos que el trabajo conjunto entre las dos formaciones reforzará esta gobernabilidad y propiciará los cambios que demandan los ciudadanos de Palma", han añadido los partidos.

En esta línea, han destacado que se trata de un acuerdo en el que se reflejan aspectos programáticos que son comunes a las dos formaciones, pero también aquellos "que constituyen las señas de identidad del PP y de Vox". De modo que, aunque este acuerdo no suponga la entrada de Vox en el equipo de gobierno, "su impronta quedará reflejada en las actuaciones que lleve a cabo el mismo".

DETALLES DEL ACUERDO

De este modo, PP y Vox acuerdan, primero, suscribir un acuerdo programático por el que se establecen las medidas que se pondrán en marcha para poner el Ayuntamiento al servicio del ciudadano, "situando el interés general por encima de las cuestiones ideológicas".

En este sentido, ambas formaciones coinciden en que las medidas acordadas en el pacto se centran en promover el desarrollo económico y social de Palma, poniendo en marcha medidas que incentiven el comercio, la restauración y ayuden a los autónomos, reduciendo la "presión fiscal", garantizando el acceso a la vivienda, asegurando unos servicios públicos "de calidad" o la limpieza y movilidad.

Por otro lado, se comprometen a eliminar las trabas burocráticas, agilizando los trámites administrativos y garantizando la atención y la realización de trámites en cualquier de las dos lenguas oficiales en Baleares, según apunta el acuerdo.

En segundo lugar, el pacto implica modificar la estructura de la Administración municipal ejecutiva y las delegaciones de competencias de alcaldía para que exista coherencia entre el acuerdo y la estructura de gobierno y las competencias municipales. También establece una representación proporcional en los consejos de Administración de las sociedades mercantiles municipales y organismos autónomos.

Por otro lado, crea una comisión bipartita de elaboración de los presupuestos anuales. De dicha comisión formarán parte PP y Vox desde el inicio de la elaboración de los mismos, "de modo que todo aquello que se acuerde en el pacto programático tenga su reflejo en dichos presupuestos".

Asimismo, se establece una comisión de evaluación, control y seguimiento del pacto con el objetivo de supervisar el grado de cumplimiento del acuerdo y fijar los objetivos estratégicos para el año.

Esta comisión de evaluación, control y seguimiento se reunirá cada dos meses y formarán parte de la misma tres miembros designados por cada una de las fuerzas políticas que figuran en el acuerdo. Con carácter extraordinario se podrá celebrar también una reunión a final de año para abordar situaciones concretas si así lo consideran ambas partes.

Del cumplimiento del pacto se derivará el compromiso de Vox de dar estabilidad al gobierno municipal en todas aquellas actuaciones y propuestas que figuren en el mismo. Las actuaciones por parte del gobierno municipal que no tengan que ver con el acuerdo no estarán sujetas a este compromiso de estabilidad y su apoyo dependerá de que respondan o no al "espíritu del pacto". También se reactivará la subcomisión municipal de control presupuestario, que será presidida por un concejal de Vox.

Por último, la firma implica un compromiso "explícito" a la atención y respuesta a los requerimientos de la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística, dependiente del Parlament y creada en virtud del acuerdo de Govern PP-Vox.

95 PUNTOS DE ACUERDO

Los 95 puntos que constan en el acuerdo programático hacen referencia a diez bloques, como son Buen Gobierno; Hacienda y Fiscalidad; Cultura y Patrimonio; Participación Ciudadana, Fiestas Populares y Tradiciones; Movilidad; Vivienda, Urbanismo y Proyectos Estratégicos; Seguridad Ciudadana; Infraestructuras, Sanidad, Sostenibilidad y Medio Ambiente; Economía, Turismo, Comercio, Mercados Municipales y Polígonos Industriales, y Familia, Educación y Política Social.

Entre los puntos, destacan algunos como garantizar el derecho a la información, atención y respuesta en la misma lengua en la que se dirija una persona a la administración, modificando, si fuera necesario, el Reglamento de Normalización Lingüística de Cort. También se incluye hacer efectivo el uso normal y oficial del catalán y el castellano, creando condiciones que permitan llegar a la igualdad, o sustituir el dominio palma.cat por palma.es.

Por otro lado, contempla una bonificación del IBI y el IAE "tanto como sea posible" para favorecer actividades sociales, culturales o de ampliación de plantilla, por ejemplo; eximir del cobro del IBI a propietarios de viviendas okupadas, o bonificar al 95% la plusvalía municipal que afecte a sucesiones y donaciones, entre otras medidas fiscales.

Asimismo, en cuanto a Cultura y Patrimonio, el pacto plantea la realización de un mapa de riesgos arqueológicos de la ciudad; promover el conocimiento, uso y difusión de la modalidad lingüística de Mallorca; promover la protección del monumento de Sa Feixina o exigir al Gobierno de Cuba la devolución de la Silla de Maceo.

De igual modo, se pretende preservar el carácter propio de las fiestas de carácter religioso, abrir el Ayuntamiento el día del Corpus y durante las procesiones de Semana Santa o recuperar el protocolo propio de la Festa de l'Estendard "sin otras connotaciones que le son ajenas".

En cuanto a Movilidad, el pacto implica redefinir el Plan General o el de Movilidad Urbana Sostenible, ampliar rutas y frecuencias de la EMT, reducir tarifas de la SMAP y de la ORA, desarrollar una normativa "más estricta" hacia VMP, gestionar licencias temporales de taxi en temporada alta o reestructurar carriles bici "peligrosos para peatones".

Además, se pretende fomentar el acceso a la vivienda con la construcción de viviendas de protección pública, crear una oficina de asesoramiento al arrendador, usar solares destinados a equipamientos públicos para la construcción de vivienda pública de alquiler, completar el desmantelamiento de Son Banya o adquirir Son Busquets de no desarrollarse el compromiso actual del Estado.

El acuerdo también promete intensificar la presencia policial en la ciudad, aumentar la plantilla de bomberos o recuperar la Escuela de Formación de Seguridad Ciudadana, y paliar la falta de iluminación de calles, eliminar graffitis, un servicio de urgencias 24 horas, reducir las pérdidas de agua, combatir la oferta ilegal de pisos turísticos, reconvertir la oferta hotelera obsoleta de Playa de Palma o inspeccionar 'locales de masajes'.

Por último, en cuanto a Familia y Educación, la firma compromete un plan de apoyo a la maternidad, que las escuelas infantiles y la de Música recojan la "realidad bilingüe" o la ampliación de plazas 0-3.