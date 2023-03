El PPE fuerza un nuevo debate sobre el Estado de derecho en España tras aprobar la Eurocámara uno sobre Grecia

BRUSELAS, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular Europeo (PPE) ha forzado incluir en la agenda del jueves del pleno del Parlamento Europeo un nuevo debate sobre el Estado de derecho en España y en Malta después de perder una votación previa en la que los 'populares' pidieron rechazar un debate sobre la situación en Grecia para evitar que la institución fuera de nuevo "plataforma de debates nacionales".

De este modo, el debate que estaba previsto con la vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourova sobre la evaluación anual en la mañana de este jueves añadirá como puntos los casos específicos de Grecia (a petición del grupo de Los Verdes) y de España y Malta (a petición del PPE), tres asuntos sobre los que en abril se votará una resolución conjunta.

En el caso de España, la modificación ha salido adelante con el voto a favor del PPE, Liberales (incluido Ciudadanos), Conservadores y Reformistas (con Vox) y la extrema derecha de Identidad y Democracia (ID); mientras que ha recibido los votos en contra de socialistas, verdes e izquierda. El debate sobre Grecia ha sido aprobado con los votos a favor de socialistas, verdes, izquierda y liberales.

"La Eurocámara se está convirtiendo en una plataforma para debates nacionales, es obvio. Y quiero desear buena suerte a todos los que contribuyan a esos debates para que mañana tengan buenos titulares en España, Francia o donde sea", ha afirmado el líder del PPE, el alemán Manfred Weber, para pedir a la Eurocámara que rechazara un debate sobre el Estado de derecho en Grecia, a apenas seis semanas de las elecciones generales en este país.

"Creo que el Parlamento no puede seguir así, debemos centrarnos en asuntos europeos", ha continuado Weber, antes de recordar a la líder de los Socialistas y Demócratas europeos (S&D), Iratxe García, y al líder de los Liberales europeos (RE), Stéphane Séjourné, que en intentos pasados de los 'populares' por debatir sobre España ellos rechazaron de plano elevar a la Eurocámara debates que consideran de tipo nacional.

Pese a esta intervención, el pleno ha aprobado la inclusión de la situación de Grecia en el debate del jueves sobre Estado de derecho, a lo que el Partido Popular Europeo ha reaccionado pidiendo que se incluyeran del mismo modo los casos de España y de Malta.

Weber ha evitado tomar de nuevo la palabra y en su lugar lo ha hecho otro eurodiputado del PPE, el holandés Jeroen Lenaers, quien ha reconocido que la votación sobre Grecia les ha "inspirado" y optado por pedir la inclusión también de España y Malta.

"El comportamiento del Gobierno español se aleja cada vez más del Estado de derecho: cuando no les gusta el sistema judicial, se inventan una ley para que no funcione; cuando no les gusta la independencia del Fiscal General designan a algún amigo; cuando no les gusta la democracia, cuando les parece demasiado complicada, decretan algo. Y decretar hay quien ha dicho que es actuar como un dictador, entonces actúan como dictadores", ha argumentado el eurodiputado conservador para defender la necesidad del debate.

"Cómo se atreve a pedir un debate sobre el Estado de derecho en España el único problema es que ustedes están bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial cuatro años. Es antidemocrático y escandaloso", ha replicado la eurodiputada socialista italiana Elisabetta Gualmini.