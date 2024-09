Pradales se muestra en contra de las 'devoluciones en caliente' y apuesta por un acuerdo estructural sobre inmigración

Defiende "tolerancia cero" con el delincuente y ver "hasta qué punto el actual Código penal responde" ante proliferación de las armas blancas



BILBAO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha apostado por un acuerdo "estructural" sobre inmigracion y se ha mostrado "absolutamente en contra" de las 'devoluciones en caliente". Por otra parte, tras asegurar que el "delincuente es delincuente independientemente de su origen", ha defendido que hay que tener "tolerancia cero" con quien comete delitos y cree que hay que ver hasta qué punto el actual Código penal está respondiendo a una nueva realidad que está surgiendo" como la proliferacion de armas blancas.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha manifestado, ante el planteamiento expresado hace unos días por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre inmigración y el retorno de inmigrantes irregulares, que hay un marco legal "de carácter europeo" y en abril de 2021 se abordó una estrategia para la migración en el conjunto de Europa.

A su juicio, ese es que es el marco al que se "deben", con una directiva que "tiene que ver con el ámbito de las devoluciones o los retornos". "Por lo tanto hay una directiva o marco legal y también cree que hay que tener en cuenta los derechos humanos", ha manifestado.

Pradales ha reconocido que le sorprendieron "un poco" los titulares de las declaraciones del presidente Sánchez durante su viaje por África porque daban a entender que "podía haber un cambio de postura en relación con lo que había mantenido el PSOE.

Según ha señalado, habrá que ver "si detrás de esto va a haber algún tipo de iniciativa legislativa o si hay algún tipo de plan". Pradales, que ha afirmado que "el tema de la migración ha venido para quedarse", ha señalado que existe un problema que "hay que gestionar y que es de carácter estructural".

"Hay miles de personas en el norte de África esperando para pasar a Europa y los puntos de paso para la península son Canarias y son Ceuta y Melilla habitualmente... Yo creo que hay que gestionarlo bien" ha añadido.

Pradales ha afirmado que, teniendo en cuenta cuál es el marco, está "absolutamente en contra de las devoluciones en caliente", entre otras razones, porque, desde el punto de vista legal, están prohibidas las devoluciones grupales por parte de la propia directiva europea.

Asimismo, ha manifestado que hay que tener en cuenta que personas que pueden intentar entrar a Europa por la frontera Sur "pueden encontrarse en una situación en la que están huyendo de una guerra", de manera que "están también los derechos humanos encima de la mesa".

Pradales ha apuntado también que hay "un problema de gestión" de todas estas personas cuando acceden a la península y hay que trabajar también su integración.

A su juicio, se está ante un "problema muy complejo" y cree que hace falta un acuerdo y un pacto "estructural". Pradales ha recordado que en Euskadi se cuenta con un Pacto social por la migración, en el que todas las fuerzas políticas, a excepción del PP, comparten una serie de principios y cree que es "una herramienta de trabajo".

Cuestionado por si cree que, dadas las circunstancias, hay "sitio para todos", ha afirmado que hay miles de personas que están intentando acceder a Europa, huyendo de sus países de origen porque "buscan un futuro mejor", y ha señalado que es algo que "muchos vascos tuvieron que hacer hace décadas, yendo a otros países del mundo".

Pradales ha indicado que tampoco se puede "perder de vista" que se necesitan "muchas veces" personas para que trabajen en Euskadi porque falta mano de obra en determinados ámbitos.

En su opinión, es necesario buscar "un equilibrio" porque los recursos de acogida, en el caso de Euskadi, con el colectivo de los menores no acompañados, están "absolutamente sobrepasados".

Según ha apuntado, han sido una comunidad que ha puesto a disposición recursos para la acogida, mientras que "ha habido otras comunidades que quizás no han hecho sus mismos deberes". Por lo tanto, cree que hace falta un reparto "equitativo" y "solidaridad por parte de todos".

"Este es un tema también de equilibrios y de solidaridad en el conjunto del Estado. Obviamente, porque no podemos tener nosotros los recursos sobrepasados y comunidades limítrofes que no tengan apenas menores no acompañados", ha indicado.

Pradales ha señalado que no es solo una cuestión en relación con los menores no acompañados, sino que es una cuestión "más de fondo" con el conjunto de la inmigración. "Estamos abocados a gestionar esta cuestión, porque no van a dejar de venir", ha señalado.

A su juicio, habría que "trabajar en el origen cada vez más" para que esas personas tengan "una opción de vida en sus países" o, por otra parte, ante la necesidad de personal cualificado, que se pueda hacer formación en origen con personas que luego van a poder acudir a la península, a Euskadi a nuestra comunidad o al conjunto de Europa".

SEGURIDAD

Por otra parte, en materia de seguridad, ha defendido que Euskadi "es un país seguro" pero hay determinados ámbitos, sobre todo en algunas de las capitales vascas, en algunas ciudades de tamaño medio-grande "en donde hay algunos núcleos con una percepción de inseguridad". "Y eso es así. Y lo que tenemos que hacer es una labor de prevención", ha añadido.

Pradales ha subrayado que este verano se ha conseguido que disminuyan los delitos en el conjunto de Euskadi porque "había una labor de prevención y de coordinación muy exigente también entre la Ertzaintza y las policías locales".

Además, ha recordado que la prevención es "una de las primeras cuestiones, y luego una política de tolerancia cero con el delincuente". "El que delinque tiene que ser arrestado y puesto a disposición judicial, y ahí no valen las medias tintas. Hay que hacer una labor de prevención y también una labor de tolerancia cero con quien delinque. Pero no pensemos que solo delinquen los inmigrantes, el delincuente es delincuente independientemente de su origen, y eso también lo tenemos que tener en cuenta", ha añadido.

Cuestionado por si habría que cambiar alguna ley y por el aumento de los delitos con arma blanca, ha recordado que en marzo del pasado año la Ertzaintza puso en marcha un plan especial para requisar objetos punzantes y, desde entonces, se han conseguido requisar más de 1.500. Pradales ha señalado que poseer algún tipo de arma de este tipo empieza a expandirse y es "preocupante".

El Lehendakari ha añadido que el Código Penal "establece lo que establece", y ha señalado que el "portar un arma blanca 'per se' no es un delito" y está regulado qué tipo de arma, con qué longitud o dimensiones se puede portar.

En su opinión, habrá que ver "hasta qué punto el actual Código penal está respondiendo a una nueva realidad que está surgiendo". "Yo creo que ese es otro elemento que hay que tener en cuenta porque es la legalidad la que marca luego la propia actuación que tiene que realizar la Ertzaintza. Es una realidad que está aflorando y nos corresponde mirarla a los ojos e intentar dar una solución", ha manifestado.

Pradales ha señalado que a él no le parece "normal que haya personas que en Euskadi vayan con un cuchillo, con una navaja de determinadas dimensiones por la calle" y cree que se debe "atajar de alguna manera".

Por otra parte, sobre el reciente robo de tres mochilas con chalecos balísticos y cargadores de munición de un vehículo oficial del Lehendakari, ha afirmado que hay una investigación en marcha de esa cuestión porque no se sabe todavía "lo que pudo ocurrir" y habrá que esperar a los resultados de la misma.