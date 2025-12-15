Pradas se emociona en el Congreso al pedir perdón a las víctimas de la dana: "Lo llevaré toda la vida conmigo"

La exconsellera de Justicia i Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas, comparece ante la Comisión de Investigación de la dana, en el Congreso de los Diputados, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La comisión del Congreso que investi - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ex consellera de Interior y Justicia de la Generalitat Valenciana, responsable de Emergencias durante la mortífera dana de 2024, Salomé Pradas, se ha emocionado este lunes en su comparecencia en el Congreso al pedido perdón a las víctimas de la catástrofe por no haber podido hacer más el día de la riada. "Lo llevaré toda la vida conmigo", ha dicho.

Aunque Pradas había decidido no acogerse a su derecho de no contestar a las preguntas de los comisionados por estar imputada en la causa que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, sí ha aprovechado para pedir disculpas a las víctimas después de que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le preguntara si quería aprovechar su comparecencia para hacerlo.

"Pido disculpas a las víctimas por no haber podido hacer más, como lo dije en el juzgado y está en las consideraciones (que ha repartido a los comisionados). Por supuesto que pido disculpas por no haber pedido hacer más; es algo que llevaré toda la vida conmigo, ha manifestado entre lágrimas.

También se ha emocionado la ex consellera de Emergencias cuando minutos antes Rufián le ha acusado de "no tener corazón" por no contestar a las preguntas para saber la verdad de lo ocurrido hace un año y le ha entregado una cuerda de la que se agarró una niña de origen chino que murió en la dana y que los familiares de las víctimas le hicieron llegar para que se la entregara al expresidente valenciano Carlos Mazón. Como se le olvidó dársela a Mazón, Rufián se la ha entregado personalmente a Pradas.