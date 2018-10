El presidente de la Federación Española de Baloncesto dice que "el himno nacional debe salir del consenso de todos"

Actualizado 04/06/2007 17:06:39 CET

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), José Luis Sáez, se mostró encantado con la idea de poner letra al himno nacional, una iniciativa de su homólogo del COE, Alejandro Blanco, aunque admitió que ésta debe salir del "consenso de todos" y, en este momento político, lo considera "complicado".

"El himno debe salir de las Cortes, de todos. Sería doloroso que, de una petición, surja la polémica. Hay que recuperar el himno, y se echa de menos la letra. Pero no puede haber una letra para el deporte, otra para la política y otra para la cultura; debe salir del consenso mayoritario y lograrlo, hoy en día, se me antoja complicado", señaló.

Sáez hizo estas declaraciones tras la presentación del libro 'Entrenar el éxito', escrito por el periodista Luis Fernando López y en el que el seleccionador nacional de baloncesto, José Vicente Hernández, da alguna de las claves para triunfar en la vida y en la empresa.

Por su parte, el seleccionador nacional José Vicente Hernández no cree que sea necesario el crear una letra para el himno nacional. "No sabría qué hacer, pero no todos los himnos tienen que tener letra porque lo importante son los sentimientos de cada uno en el momento en el que lo oyes. Por eso no creo que sea necesario el ponerle una letra", afirmó.