El presidente del PP catalán dice que Cataluña no vive una huelga sino un "sabotaje"

Publicado 18/10/2019 12:13:57 CET

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular en Cataluña (PPC), Alejandro Fernández, ha asegurado este viernes que Cataluña no vive una jornada de huelga sino un "sabotaje". Además, ha recalcado que se tendría que haber activado la Ley de Seguridad Nacional para que no se hubieran producido estas situaciones.

"El lenguaje es muy importante. Esto no es una huelga y aquí no se está haciendo una reivindicación laboral y no tiene nada que ver con las legítimas aspiraciones de los trabajadores. De hecho, los auténticos sindicatos de trabajadores, no apoyan esta huelga", ha manifestado en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.

Fernández ha subrayado que en Cataluña se está viviendo un "sabotaje" que está "liderado por un pseudosindicato que está dirigido por un terrorista asesino llamado Carlos Sastre, que tiene como vocación generar un auténtico caos".

Por eso, ha insistido en que lo que está ocurriendo "nada tiene que ver con una huelga" y ha agregado que a lo largo de la jornada pueden vivir "escenas dantescas" porque "no es una huelga dirigida a reivindicar derechos laborales".

ACTIVAR LA LEY SE SEGURIDAD NACIONAL

El presidente del PPC ha indicado que el Gobierno en funciones que dirige Pedro Sánchez debería haber activado la Ley de Seguridad Nacional para que no se hubieran producido estas situaciones. Además, ha recalcado que "no se puede cortar la autopista sin autorización y se está permitiendo alegremente".

"Es como si no se quisiera ejercer la autoridad, que además es legítima", ha enfatizado, para añadir que se está "institucionalizando" una idea "muy perversa" de que hay "dos violencias que chocan", la de Fuerzas de Seguridad y la de los "vándalos cuando la autoridad "se debe ejercer porque si no es el caos".