Presidente TSJPV reivindica "una memoria pública" que evite que se cierre la página de ETA "sin su condena"

En el 23º homenaje a Lidón, Reyes Goenaga insta a "no blanquear el terrorismo" con su justificación y confundiendo víctimas y victimarios

BILBAO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, ha reivindicado este jueves, con motivo del 23º aniversario del asesinato del magistrado José María Lidón, "una memoria pública" que evite que se cierre la página de ETA en la historia "sin su condena" y sin que se "se ponga en valor la significación de las víctimas".

"Necesitamos una reconstrucción de la vida social y política cimentada en una memoria comprometida que transite por la deslegitimación clara de lo inaceptable del terror para la consecución de fines políticos", ha reclamado Subijana, tras la ofrenda floral al magistrado fallecido a manos de ETA en el hall del Palacio de Justicia de Bilbao y antes de que comenzaran las XIX Jornadas de Derecho Penal dedicadas al que fuera también profesor en la Universidad de Deusto.

En similares términos se ha dirigido a jueces, fiscales, abogados y otros profesionales de la Administración de Justicia la presidenta de la Audiencia Provincial de Bizkaia, Reyes Goenaga, que ha realizado un llamamiento a "no blanquear el terrorismo justificándolo o confundiendo víctimas y victimarios en un ejercicio de memoria" que "difumina la línea entre el bien y el mal para que todo sea confuso".

El Palacio de Justicia de la capital vizcaína acoge durante este jueves y viernes las jornadas anuales dedicadas a José María Lidón, organizadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Gobierno Vasco y la Universidad de Deusto y que, en esta edición, versan sobre las "Privacidad y redes sociales". El seminario lo dirigen por la magistrada del Juzgado de Menores de Vitoria-Gasteiz, Sara Mallen Basterra, y la profesora de Derecho Penal de la Universidad de Deusto Demelsa Bernito Sánchez.

Las XIX Jornadas de Derecho Penal en homenaje a Lidón han sido inauguradas esta mañana por Iñaki Subijana y Reyes Goenaga, la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, la Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán, la vocal del CGPJ Inés Herreros Hernández, y la vicerrectora de la Universidad de Deusto, Aitziber Irigoras.

En su intervención, el presidente del TSJPV ha recordado que estas jornadas se crearon "para seguir reivindicando la memoria" del magistrado asesinado el 7 de noviembre de 2001 por ETA "por ser un juez que hacía visible el Estado de Derecho".

Veintitrés años más tarde, ha destacado que "sigue vigente la reivindicación de una memoria pública que ponga en valor la significación de las víctimas del terrorismo, ayude a construir un presente y futuro que impida el cierre de la página de la existencia de ETA en el libro de nuestra historia sin la condena a su existencia, y confiera un valor singular a la aportación irremplazable de las miradas de las víctimas".

Subijana ha recordado unas palabras de Antonio Machado: "qué difícil es cuando todo baja, no baja tan bien", para afirmar que "en aquel derrumbe" que supuso el terrorismo una parte no desdeñable del entramado institucional y de la sociedad vasca incurrió en "la complicidad e indiferencia" ante los actos terroristas de ETA.

"Necesitamos, por ello, una reconstrucción de la vida social y política cimentada en una memoria comprometida que transite por la deslegitimación clara de lo inaceptable del terror para la consecución de fines políticos, que es incompatible con los derechos humanos inherente a la dignidad de las personas", ha añadido.

"SENSACIÓN DE INTENSA INJUSTICIA"

En esta línea, la presidenta de la Audiencia de Bizkaia ha recordado "el dolor y la consternación" que sintió la Judicatura ante el asesinato de José María Lidón, y ha destacado "la sensación de intensa injusticia" que ha perdurado desde entonces.

Reyes Goenaga ha afirmado que este homenaje anual "nace desde la verdad", que junto a las Jornadas Jurídicas, es "la mejor forma de recordar" a José María Lidón "como jurista, como apasionado del Derecho y como juez". "Fue su condición de juez lo que sirvió de excusa para asesinarlo", ha añadido.

Según ha destacado, "algunos quieren olvidar y a muchos nadie les recuerda que el Estado de Derecho era el objetivo de los terroristas y que era la legitimidad del Poder Judicial lo que se atacaba con los asesinatos de jueces y fiscales".

La magistrada ha señalado que el Poder Judicial atacado por el terrorismo es símbolo de "garante de las libertades e independencia frente a los otros poderes". Por ello, ha llamado a no olvidarlo ni frivolizar con ello, "y pensar que deslegitimar el Poder Judicial sale gratis".

"Conviene no blanquear el terrorismo justificándolo o confundiendo víctimas y victimarios en un ejercicio de memoria que no llega a comprenderse, que difumina la línea entre el bien y el mal para que todo sea confuso", ha censurado. A su juicio, es su deber transmitir esto a los jóvenes para que "lo conozcan, entiendan la verdad de lo ocurrido y estén atentos a que no vuelva a repetirse".

LA FORTALEZA DEL ESTADO DE DERECHO

También la vocal del CGPJ Inés Herreros ha destacado que se vive un momento de "cierto riesgo" por la sociedad "líquida" actual, en la que puede haber "una confusión entre el bien y el mal" --tal como ha advertido la presidenta de la Audiencia vizcaína--. Por ello, ha llamado a estar "muy atentos" y reclamar "la fortaleza de las instituciones y del Estado de Derecho".

"Porque fuera del Estado de Derecho no hay nada, porque fuera de las instituciones y su fortaleza tampoco hay nada, porque todos constituimos eso. Y es un momento en el que, tanto hacia dentro como hacia fuera, empezamos a darnos cuenta de que acaso hemos perdido un poco la memoria en relación a los peligros que trae todo tipo de violencia", ha manifestado.

Por ello, ha destacado la importancia de que se haya mantenido durante tanto tiempo la memoria de Lidón, que tenía "un profundo compromiso humanista", y que fue asesinado en un momento en el que "la violencia estaba tan presente".

CONSTRUIR UNA SOCIEDAD MEJOR

Por su parte, la Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán, ha resaltado que "las víctimas son de todos" y ha señalado que este acto recuerda "el dolor y la injusticia de la pérdida" de José María Lidón, aunque las Jornadas, creadas en su memoria, suponen "una mirada hacia adelante" con el objetivo de "construir una sociedad mejor".

Tras agradecer "el esfuerzo por recordar" que suponen estas sesiones", más allá de la formación, ha dicho que "la búsqueda de lugares de encuentro" entre los profesionales del Derecho Penal es "el mejor homenaje que se puede hacer" al magistrado asesinado.

Por último, Aitziber Idigoras, la vicerrectora de la Universidad de Deusto, donde el magistrado ejerció de profesor de Derecho Penal. Idigoras, que fue alumna suya, ha asegurado que guarda un recuerdo "muy cariñoso de él y, sobre todo, muy agradecido por su humanidad y su grandísimo sentido del humor", algo que siempre han recordado sus compañeros.

Mediante estas Jornadas, ha subrayado que "se mantiene el recuerdo" de José María Lidón "y su compromiso especialmente con la justicia y con la libertad".

Entre los asistentes a los actos se encontraban la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, el expresidente del TSJPV Juan Luis Ibarra, y otros miembros de la Judicatura, como el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia y magistrado de la Audiencia Provincial de Bizkaia, Edmundo Rodríguez Achútegui, o el presidente de la APM en Euskadi y titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Bilbao, Emilio Lamo de Espinosa.

Goenaga ha sido la encargada de colocar un ramo de flores en la placa dedicada a Lidón, que se encuentra en el hall del Palacio de Justicia, durante el acto en el que ha cantado el coro del Colegio de Abogados del Bizkaia.