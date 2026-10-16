El presunto cerebro financiero del 'caso Plus Ultra' se desvincula de blanqueo y asegura que desconocía el rescate

Archivo - Avión de Plus Ultra. - PLUS ULTRA - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, señalado como el presunto cerebro financiero del "caso Plus Ultra", ha declarado ante el juez que desconocía el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea durante la pandemia y ha negado haber participado en el blanqueo de ese dinero.

En su declaración este viernes como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, Verhoeven se ha desvinculado del delito de blanqueo de capitales por el que está investigado y ha negado irregularidades en sus contratos con la compañía, a la que otorgó un préstamo de 2,1 millones de euros, según han indicado fuentes jurídicas a Europa Press.

El financiero neerlandés está siendo investigado por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Asimismo, es considerado el cerebro detrás del presunto delito de blanqueo con fondos ilícitos en la supuesta trama por la que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, señalado por el juez como el presunto líder de una supuesta red de tráfico de influencias relacionada con el rescate que el Gobierno concedió a la aerolínea.

Verhoeven ha relatado que es el accionista mayoritario de tres empresas (una en Gibraltar y dos en Reino Unido) dedicadas al "trading", al comercio de metales preciosos y al mercado inmobiliario, según las mismas fuentes. Asimismo, ha justificado que los relojes, las joyas y los lingotes de oro que la Policía intervino el pasado octubre en su domicilio de Mallorca eran fruto de sus actividades legales.

Por otro lado, ha aseverado que no conoce al socio de Zapatero, el empresario Julio Martínez Martínez, ni al expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola, ni a Rodolfo Reyes, exdirectivo de la aerolínea, todos ellos imputados en esta causa.

NO RECONOCE SU FIRMA

El financiero neerlandés, que ha asegurado que desconocía que la compañía hubiera recibido un rescate por parte del Gobierno español, ha explicado que firmó cinco préstamos con la compañía por más de dos millones de euros, pero que no reconoce su firma en los contratos presentados por Plus Ultra en esta causa. Por el contrario, sí ha reconocido su firma en otro paquete de contratos que está siendo investigado en Suiza.

Tras ser detenido el mes pasado en Alemania, el financiero holandés fue entregado a España e ingresó en prisión provisional en la cárcel madrileña de Soto del Real. Después de pasar a disposición judicial y acogerse a su derecho a no declarar, Calama acordó dejarle en libertad, aunque le retiró el pasaporte, le prohibió salir de España y le impuso comparecencias cada dos días en el juzgado.

Calama, con base en los informes de los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, indaga entre otras cosas en una presunta trama desarrollada en España, Francia y Suiza dedicada al blanqueo de capitales, gestionada presuntamente por Leendert Verhoeven y en la que Reyes "es presunto cliente".

Según las pesquisas seguidas en España, Francia y Suiza, "existe una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales" gestionada supuestamente por Verhoeven y Luis Felipe Baca, un empresario vinculado con la trama, detenido en la isla caribeña de Aruba y a quien ha declarado que sí conocía, de acuerdo con las fuentes.

La investigación sitúa a Verhoeven como la "principal persona que da cobertura a la organización en la generación de facturas falsas", utilizando varias sociedades internacionales "para ejecutar las actividades de blanqueo" de dinero del rescate que habría acabado en "cuentas bancarias opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio".