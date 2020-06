Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Macron encara su probable mayor fracaso"; "Zaldíbar, anatomía de una tragedia"; "El adiós robado a la generación que cambió España"; "La posibilidad de pactar los Presupuestos con Cs divide al Gobierno"; "Radiografía del naufragio en las residencias"; "Luis Galego, presidente de Iberia: "Esta crisis es la más profunda en la historia de la aviación""; "En busca de la tumba oculta de Calderón de la Barca"; "Sin memoria no hay democracia".

EL MUNDO: "La tarjeta de aquiles de Pablo Iglesias"; "Entrevista al director de la revista médica 'The lancet': "Es inexplicable que el gobierno español permitiera el 8-M""; "Fiscal: ¿Tendría sentido que Pablo Iglesias destruyera esa tarjeta para evitar que usted pudiera seguir haciendo envíos a terceros? Dina: Habría que preguntarle a él. Fiscal: ¿Esa es la explicación? Dina: "No lo sé. O simplemente porque igual le da apuro haber visto fotos mías privadas y no quería..."; "Rinocerontes grises: peligros predecibles"; "Guía de negocios: quién es quién en la empresa española 2020"; "Cristobal Montoro: "Si se hubiera seguido por mi camino, España estaría entre las potencias mundiales".

EL CORREO: "Sin descanso en los quirófanos vascos tras el parón por el coronavirus"; "Las residencias piden prudencia"; "¿Son rebrotes o estamos ante la segunda oleada?"; "Feijóo contra todos"; "Aferrados a Europa"; "La piedra en el estanque"; "El reto de la sanidad"; "Políticos en las vallas"; "Las bajas se disparan un 15% por el virus y lastran la operatividad empresarial".

LA VANGUARDIA: "Entrevista a Pedro Sánchez: "El pacto PSOE-UP no está en cuestión, y CS se mueve". "Mi momento peor fue el 14-M, cuando tuve que aprobar el estado de alarma". "El Gobierno está más fuerte, han querido derrocarlo y han fracasado". "El sistema impositivo va a mejorar hacia una mayor justicia social"; "Milton Glaser, el diseñador que se enamoró de NY; "La pandemia pone en jaque las tiendas singulares"; "El Barça deja escapar la victoria en Balaídos"; "Entrevista al primer ministro de Portugal: La crisis exige urgente respuesta europea".

ABC: "110 propuestas para relanzar España", "ABC pone a disposición de sus lectores más de un centenar de iniciativas para superar la crisis, a cuya elaboración han contribuido referentes de los ámbitos económico, científico, cultural, judicial y educativo".

EL PERIÓDICO: "España busca en Europa un modelo de teletrabajo; "Estatut año X. Claves y balance crítico del proceso que desencadenó el fallo del Constitucional"; "Entrevista a Zapatero: La sentencia podría haber sido más desfavorable"; "Entrevista a Artur Mas: Para el independentisa puro, la sentencia del Estatut fue una bendición"; "Nuevo pinchazo del Barça"; "Barcelona estrena su azotea verde más grande".

LA RAZÓN: "Los enfermos crónicos de Covid"; "Sánchez amortiza a Iglesias por el caso Dilna"; "Entrevista a Reyes Maroto: Los empresarios deben ser un pilar en la reconstrucción tras la crisis"; "El PNV volvería a ganar, pero necesitaría otra alianza con los socialistas"; "Entrevista al teniente de alcalde de Barcelona, Albert Batlle: "En nuestra propuesta puede haber independentistas pero no es una propuesta para la independencia".