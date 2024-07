Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Francia mide la fuerza del cordón sanitario frente a Le Pen"; "Starmer cancela la deportación de inmigrantes a Ruanda"; "Colapso en los centros de menores de Canarias"; "El choque por el coche eléctrico enturbia la relación entre la UE y China"; "Todos los caminos conducen al Constitucional y a Cataluña".

EL MUNDO: "El PP celebra el 'error prorruso' de Vox: 'No serán relevantes en la UE'"; "La victoria moral de los cuatro fiscales del 1-O: 'Hemos defendido la democracia'", "El feudo 'sin delincuencia' y con flores impolutas que aupó a Le Pen"; "Trump, armas y aborto: la revolución del Supremo más radical de EE.UU.". º

ABC: "El PP ultima un pacto fiscal en sus comunidades que ahorrará 1.700 millones a las familias"; "La dama que conduce a Biden con susurros".

LA RAZÓN: "Dirigentes del PP reclaman una alternativa ante el caso Begoña"; "Carmen Llombart: Vocal saliente del Consejo General del Poder Judicial: 'Que los políticos dejen de manosear a la Justicia'"; "La UE en alerta por la posible victoria del partido de Le Pen en la segunda vuelta"; "El indulto de facto abre la puerta a la impunidad en el fraude de los ERE".

LA VANGUARDIA: "Las autonomías tutelan más menores migrantes de los que admite el Estado", "El presidente de EE.UU. sale al paso de las voces que le piden que renuncie: 'Me retiraré si el señor todopoderoso me lo pide, y no lo hará'"; "Elecciones en Francia: Un inestable frente republicano confía en frenara Le Pen".