Los primeros investigados que comparecen en el 'caso Montoro' rechazan declarar porque no se han resuelto recursos

Archivo - Imagen de la mano de un juez, con la toga negra que visten en las vistas orales. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

Los primeros investigados en comparecer ante el juez de Tarragona que investiga el 'caso Montoro' se han acogido este martes a su derecho a no declarar alegando que están pendientes de resolverse recursos como los que cuestionan la competencia del instructor.

Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que ese ha sido el motivo esgrimido por Eduardo Gil y Jacobina Escámez, exdirectivos de la gasística Praxair, para no declarar ante el juez Rubén Rus.

El instructor investiga si hubo una presunta trama de favores fiscales a empresas gasísticas desde el Ministerio de Hacienda que dirigía Cristóbal Montoro, investigado en la causa, con la mediación del despacho Equipo Económico, que cofundó el propio exministro y del que se desvinculó al volver a la primera línea política.

Cabe recordar que diversos investigados han recurrido a la Audiencia Provincial de Tarragona al considerar que la instrucción tendría que realizarse en los juzgados de Madrid, algo que el juez ha rechazado y se ha reafirmado en que es competente para ello.

"En el presente caso, habiéndose cometido elementos del tipo en Tarragona, los juzgados de Tarragona son competentes para el conocimiento de las presentes actuaciones", razonó en un auto.

Praxair es una de las empresas investigadas a las que el juez ha llamado a declarar, en concreto el 19 de junio, el mismo día que a Air Liquide. No obstante, la primera citada es Messer, el próximo 29 de mayo, mientras que Carburos Metálicos lo está el 22 de junio.

En la causa se investiga a personas físicas y jurídicas por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios o falsedad documental.