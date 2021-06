Los procesados por pertenecer al frente jurídico de ETA agradecen sus encuentros con PNV, PSE, Podemos y EH Bildu

Llaman a participar en las manifestaciones que se desarrollarán el 10 de julio, dos días antes del inicio del juicio, en Bilbao y San Sebastián

Los ocho procesados por el sumario 13/13 contra el conocido como frente jurídico de ETA, cuyo juicio arrancará el 12 de julio en la Audiencia Nacional, han valorado los encuentros mantenidos con PNV, PSE, Podemos y EH Bildu, realizando un llamamiento a la sociedad vasca a participar en las manifestaciones del 10 de julio en Bilbao y San Sebastián.

En rueda de prensa celebrada este lunes en la capital vizcaína, el portavoz del colectivo, Julen Zelarain, ha dado a conocer las reuniones que han mantenido en las últimas semanas con agentes políticos, sociales e institucionales.

Según ha anunciado, los ocho encausados --Arantza Zulueta, Iker Sarriegi, Jon Enparantza, Julen Zelarain, Naia Zuriarrain, Saioa Agirre, Nerea Redondo y Juan Mari Jauregi-- han mantenido encuentros con PNV, EH Bildu, Podemos, y PSE, así como con los sindicatos ELA, LAB y UGT, mientras que en próximas jornadas mantendrán una reunión con CCOO de Euskadi.

Asimismo, han valorado la reunión mantenida con el Ararteko --defensor del pueblo-- y una próxima cita ya concertada con la comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento vasco.

DENUNCIAN TORTURAS CONTRA ALGUNOS DETENIDOS

A juicio de Zelarain, los agentes políticos y sindicales han constatado así la "gravedad de la vulneración de los derechos que se dan en torno a este juicio", entre las que ha destacado "las torturas padecidas por algunos detenidos, la no desclasificación de los papeles del CNI o la vulneración del principio 'non bis in idem", es decir, que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez.

Asimismo, se ha cuestionado a qué responde la celebración de este juicio a día de hoy y se ha mostrado convencido de que, "diez años después de la celebración de la cumbre de Aiete, ninguno de estos agentes se hubiese imaginado que debería reunirse para tratar estas cuestiones".

"RECREA ESCENARIOS YA SUPERADOS"

"Este juicio supone volver diez años atrás y tratar de recrear escenarios ya superados; escenarios que suponen un obstáculo para avanzar en convivencia", ha alertado Zelarain, para añadir que en similares términos opina la sociedad vasca.

Además, ha considerado que no se puede asumir la existencia de 'lobbies' en el Estado que quieren "volver a recrear escenarios que se consideraban superados" y que, a su juicio, están dispuestos a hacer cualquier cosa para "poner palos en las ruedas". "Tanto con este juicio como instrumentalizando la Audiencia Nacional", ha añadido.

Por ello, ha defendido que es responsabilidad de "toda la sociedad" responder a esta situación y, por ello, los encausados --a los que la Fiscalía reclama penas de entre 7 y 19 años de prisión para cada uno de ellos-- han realizado un llamamiento a participar en las manifestaciones que se celebrarán el 10 de julio en Bilbao y San Sebastián.

Bajo el lema '13/13 epaiketari ez, Irtenbidera' (no al juicio, por la solución), las movilizaciones arrancarán a las 12.00 horas en Sagües, en el caso de San Sebastián, y a la misma hora desde el Sagrado Corazón, en Bilbao.