PSE dice que desligitiman la Justicia los que la apoyan si sus resoluciones les son favorables y desprecian cuando no

SAN SEBASTIAN, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE en Guipúzcoa, Miguel Buen, afirmó hoy que la decisión de la Audiencia Nacional de mantener en prisión a Iñaki de Juana no deslegitima a la Justicia, pero sí lo hacen "quienes la apoyan cuando sus resoluciones les son favorables, y la desprecian cuando no". Además, recordó que el PSE no secundará la manifestación del lunes en apoyo al lehendakari, Juan Joxe Ibarretxe, porque en el País vasco hay "grandes tentaciones de buscar la deslegitimación de cualquier poder del Estado".

Buen negó en San Sebastián que con la decisión adoptada ayer se esté deslegitimando la Justicia, y destacó que aunque no comparte este fallo "es igual de legítimo que si se hubiera decidido una prisión atenuada, o una libertad condicional", porque "los jueces habrán actuado en derecho".

Además, explicó que "el artículo 8 del Código Penal, en el que se basaba el fiscal para pedir la prisión atenuada es potestativo, sometido a la interpretación de los jueces, que se pueden confundir pero en todo caso no se deslegitima por eso".

En este sentido, Buen apeló al "argumento" del PSE-EE para no acudir a la manifestación convocada el lunes, bajo el lema 'En defensa de nuestras instituciones' y en apoyo al lehendakari, Juan Joxe Ibarretxe, por su procesamiento al reunirse con miembros de Batasuna.

A su juicio, "con ese tipo de manifestaciones, aunque quien las convoca no busque el deslegitimar al poder judicial", en el País vasco "existen grandes tentaciones de buscar la deslegitimación de cualquier poder del Estado cuando actúa en el ejercicio de sus competencias a nuestro gusto o no".