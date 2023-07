El PSE dice que Feijóo está haciendo "piratería" y no cree que ningún barón del PSOE cambie de opinión porque les llame

BILBAO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está haciendo "piratería" y ha añadido que ningún barón del PSOE cambie de opinión porque el presidente popular les llame para pedir que los socialistas se abstengan en su investidura si el PP gana las elecciones del 23J.

En una entrevista a Radio Euskadi, Enkeo Andueza ha indicado que en las elecciones del 23J se va a tener que "elegir entre avanzar, progresar o retroceder y destruir todo lo que conseguido". Tras señalar que no es una cuestión de personas sino de "proyectos", ha manifestado que el del PSOE ha quedado "marcadamente claro" durante esta legislatura y, "a la vista de los pactos a los que está llegando el PP con Vox y las políticas que quiere aplicar a través de esos pactos, también está muy clara".

A su juicio, estos comicios son "trascendentales" y se "juega muchísimo, el futuro de la sociedad" y también el modelo de la sociedad que ha valido para "superar una pandemia y una crisis muy profunda con un notable alto". Andueza ha afirmado que "no cabe ni la pereza ni la resignación", sino que hay que ir a votar porque "los riesgos son evidentes", a su juicio, a la vista de los pactos entre el PP y Vox.

"PIRATERÍA"

Ante las palabras del líder del PP Alberto Núñez Feijóo que decía que había alternativa a los pactos PP-Vox y que llamará a los barones del PSOE para pedirles que los socialistas se abstengan si el PP gana el 23J, ha indicado que no se puede "confundir política con piratería" que es lo que, en su opinión, está haciendo.

"Yo lo que le recomendaría es que mirara un poquito más por lo que está haciendo él en su casa, por la deriva que está tomando el PP y se dejara de interponer en las decisiones o en la vida orgánica que tenemos otros partidos. El PSOE sabe perfectamente bien lo que tiene que hacer, y no creo que ningún barón del PSOE cambie su opinión porque le llame el señor Feijóo", ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que le encantaría que le llamara para "decirle verdaderamente" lo que piensa y ha insistido en que está "confundiendo piratería con política".

"Y lo que sí le pediría es que pusiera un poquito de orden en su partido y se pusiera al mando, porque queda muy claro que en el PP ya no manda ni Rajoy, ni Feijóo, ni tan siquiera José María Aznar, manda Vox, manda el señor Abascal que sabe perfectamente que les tiene bien agarrados, bien cogidos y es el que está marcando el rumbo de ese partido. Por tanto, más preocuparse su partido y mucho menos de lo que tenemos que hacer los demás", ha añadido.

Andueza no cree que haya barones del PSOE partidarios de abstenerse y ha añadido que su partido "tiene muy claro que la alternativa no es, desde luego, un gobierno de PP y Vox, pero tampoco es un gobierno del PP" porque, lejos de moderarse de la mano de aquel supuesto líder moderado que venía de Galicia, que era el señor Feijóo, se ha radicalizado mucho más y ha abrazado las políticas de Vox, las ha hecho suyas, las está llevando a las instituciones y las va a aplicar a través de los gobiernos".

En su opinión, eso es "muy serio y muy grave" y Andueza ha insistido en que tiene "muy claro" lo que tiene que hacer el PSOE, que tiene una "muy buena oportunidad" de seguir demostrando no solo que el PSOE es un "partido unido" sino que tiene "el rumbo muy claro" y están "todos a una para facilitar gobiernos de progreso".

Ante las palabras del líder del PNV, Andoni Ortuzar, y preguntado por si entiende que pudiera encarecer su apoyo a Pedro Sánchez, Andueza ha indicado que le escuchó decir que se sentía traicionado y ha cuestionado si "la ciudadanía vasca puede decir lo mismo" porque son "muchísimos aspectos" en los que la ciudadanía no solo no se ha visto traicionada sino beneficiada" por las políticas del Gobierno de Sánchez.

En cambio, sí cree que ha habido "un buen porcentaje" de la ciudadanía vasca que se ha podido ver "traicionada" por el PNV cuando ha votado en contra de la reforma laboral "conjuntamente" con EH Bildu.

"Yo entiendo que algunos partidos, en esta coyuntura y en esta dicotomía en la que la ciudadanía tiene que elegir entre un gobierno del PSOE o un gobierno del PP con Vox, necesiten sacar cabeza y hacerse un hueco en esta campaña", ha manifestado.

Respecto al hecho de que no se haya completado el calendario de transferencias a Euskadi, ha asegurado que es "tremendamente injusto" que "el acento se sitúe en las pocas transferencias que no han podido materializarse durante esta legislatura" cuando las que se han firmado han sido "muchísimas". Según ha apuntado, aquellas que no se hayan materializado no ha sido por "falta de voluntad política", sino "por cuestiones jurídicas.

Ha indicado que, en caso de haya nuevamente un gobierno socialista, espera que ese calendario "orientativo" de transferencias se "materialice" en la próxima legisltura porque un Ejecutivo de PP y Vox probablemente "lo tiraría a la basura". A su juicio, impulsarían una política "recentralizadora, muy propia de Vox, que tiene al PP absolutamente cautivo".

Ha añadido, además, que si gobiernan ambos partidos se "corre el riesgo" de que, como ocurrió en Cataluña, los proyectos soberanistas

"empiecen una especie de efervescencia".

Cuestionado por si aspira a que el PNV vuelva a ser un socio preferente del PSOE, ha añadido que los socialistas han jugado "con absoluta lealtad" con todos los partidos que "han querido contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía". "Nosotros seguiremos abiertos al diálogo, al acuerdo y desde luego a la búsqueda de consensos", ha añadido

Preguntado por si esa mano está igual de tendida para el PNV que para EH Bildu, ha manifestado que está "abierta a todos los partidos que estén dispuestos a remar en ese sentido" y cree que sí que están en el mismo nivel, aunque ha recordado que tienen un acuerdo de bases con el PNV en Euskadi pero eso no quiere decir que tengan "una exclusividad" porque la fragmentación parlamentaria hace que los números "sean complicados".

ACUERDOS EN BIZKAIA

En relación al acuerdo para la Diputación de Bizkaia, ha adelantado que los socialistas "ganan peso" y cree que, al final, la negociación ha arrojado "un buen equilibrio de fuerzas" y, sobre todo, "un buen acuerdo programático".

Respecto al hecho de que en el Ayuntamiento de San Sebastián no hayan asumido carteras más controvertidas como movilidad o turismo, ha afirmado que, dentro del reparto de áreas, "cada cual ha visto sus oportunidades" y cree que es "equitativo y bueno" ese reparto.

En general, ha asegurado que, en general, el pacto con el PNV está funcionando bien y ha sido "positivo" que Euskadi haya contado con una "estabilidad extendida a todas las instituciones" durante una legislatura "muy complicada".

En relación al conflicto en la Ertzaintza, ha señalado que siempre ha apelado al diálogo y la búsqueda de consensos" y ha reconocido que le preocupa y también le preocupaba lo que pudiera pasar con la celebración del Tour, por lo que se ha felicitado de que haya sido "un éxito".

En este sentido, ha hecho un llamamiento a ambas partes para "buscar un acuerdo" y espera que este conflicto "no se prolongue en el tiempo".