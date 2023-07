PSE dice que habrá gobierno socialista y que PP "ha fracasado absolutamente" en su intento de "derrocar" a Sánchez

Advierte que "algunos están apelando a socialistas buenos" para que apoyen un gobierno del PP, que "en realidad es del PP con Vox"



BILBAO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado que habrá gobierno socialista y que el PP ha "fracasado absolutamente" en su intento de "derrocar" a Pedro Sánchez, tras pasarse "más de cuatro años torpedeando la labor" del Ejecutivo de coalición de POSE y Unidas Podemos.

En una entrevista a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Andueza se ha mostrado convencido de que se evitarán unas nuevas elecciones y habrá un gobierno socialista porque "eso es lo que ha decidido la sociedad".

Según ha advertido, "las lecturas no van única y exclusivamente en saber quién ha sacado más votos, sino quién tiene más apoyo y quién concentra en su alrededor una mayoría que haga posible una investidura, y, en estos momentos, el único que lo puede hacer posible es Pedro Sánchez, es el Partido Socialista".

Tras acusar al PP de pasarse "más de cuatro años torpedeando la labor del gobierno, que ha afrontado situaciones terriblemente difíciles como son una pandemia y todo lo derivado de la guerra de Ucrania", ha destacado que, los populares, "aún utilizando los peores de los instrumentos de la política no han conseguido derrocar a este gobierno y no lo van a conseguir tampoco en un futuro". "El PP ha fracasado absolutamente en su intento", ha reiterado.

A su entender, hay más alternativas que 'Feijóo o el bloqueo' y, en su opinión, "la alternativa más factible, la que va a salir adelante, es la de un presidente del gobierno socialista, de Pedro Sánchez", que está convencido de que va a conseguir los apoyos necesarios para hacerlo posible.

Andueza ha señalado que el propio Partido Popular "se han cerrado todas las puertas". En ese sentido, ha dicho que, "en política, como en la vida, son muy importantes las compañías, y cuando eliges mal las compañías, pues pueden pasar cosas de estas".

Sobre la disposición de Vox a no bloquear la investidura de Alberto Núñez Feijóo si el candidato popular suma con el apoyo de "algunos socialistas buenos", Eneko Andueza ha dicho que "cuando algunos no consiguen su objetivo son capaces de cualquier cosa, y ahora algunos están apelando a socialistas buenos, entre comillas, para que den apoyo a un gobierno del PP, que en realidad es un gobierno del PP con Vox, porque no van a desaprovechar la oportunidad de gobernar conjuntamente".

"Es gente que no tiene palabra y que cuando están diciendo que apelan a socialistas buenos, lo que en realidad están apelando es al transfugismo, a intentar pegar otro tamayazo para llegar al poder por la vía que sea", ha denunciado, para censurar que el PP "lo único que le importa es el poder, no le importa gobernar, no le importa llegar al poder para beneficiar a los suyos, pero esta vez tampoco va a ser posible".

RESULTADOS EN EUSKADI

Tras señalar que "la gente sabe leer cada momento político y sabe a quién tiene que dar su apoyo para evitar determinadas cosas", ha dicho que el Partido Socialista, especialmente el PSE-EE "ha demostrado mucha responsabilidad dando estabilidad a todas las instituciones y comprometiéndose, poniendo en marcha y colaborando en todo momento con el resto de instituciones para poder sacar adelante políticas que hayan hecho posible que estemos ahora mismo en la situación que estamos en lo económico y en lo social, que es muy buena".

Preguntado si es consolidable el buen resultado que ha tenido el PSE en las elecciones generales, Andueza ha reconocido que "cada elección es distinta y la coyuntura política siempre condiciona y los últimos tiempos nos han demostrado que hoy estás en un sitio y a los 15 días estás en otro totalmente diferente". No obstante, cree los resultados logrados el 23J "marcan una tendencia a la alza, porque ya tuvimos unos buenos resultados en las municipales y forales". El líder de los socialistas vascos cree que "ese sentido ascendente seguramente se mantendrá en las próximas elecciones autonómicas" y no le cabe "ninguna duda" de que el PSE "sacará un buen resultado".

Preguntado si está en cuestión la hegemonía del PNV en Euskadi ante los buenos resultados de los socialistas y de EH Bildu, ha dicho que él no se fiaría y "tampoco iría a esos términos". "Ya veremos a ver lo que pasa, al final la sociedad es soberana y será ella la que decida cuál es el momento en el que ese ciclo se termina y se pone fin a una era", ha apuntado, para afirmar que el Partido Socialista "está centrado en lo suyo y el fin los fines de las eras de otros será el motivo de preocupación de esos partidos".

Además, ha afirmado que la relación de los socialistas con el PNV es "buena". "Yo mantengo una relación excelente con Andoni Ortuzar, a pesar de que, evidentemente, tengamos discrepancia, como la mantengo con otros líderes de otros partidos, como con el propio Carlos Iturgaiz", ha asegurado, para añadir que el hecho de que sean "rivales políticos" no quiere decir que no puedan tener "una buena sintonía personal y que seamos sinceros".

"Es lo bueno de la política vasca, aquí el tono es totalmente diferente y la sociedad también lo agradece", ha valorado, para reconocer que "hay veces que se eleva el tono, evidentemente, y lógicamente atacamos en nuestras intervenciones a nuestro adversario, pero siempre desde el respeto al diferente y a esa parte de la ciudadanía que votó una opción que no es la nuestra".