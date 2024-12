El PSE, dispuesto a reconocer la nacionalidad vasca pero no el derecho a decidir, que está "fuera del marco legal"

Dice que la nacionalidad vasca está recogida en el artículo 2 de la Constitución

BILBAO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, se ha mostrado dispuesto a reconocer "la nacionalidad vasca" en un nuevo texto estatutario, pero no el derecho a decidir, que está "fuera del marco legal". Además, ha propuesto recuperar el documento consensuado entre PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos hace dos legislaturas en la ponencia de autogobierno para tomarlo como "punto de partida" para un nuevo Estatuto, y ha emplazado a PNV y EH Bildu a que no intenten "colar aspiraciones independentistas".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Andueza ha afirmado que PNV y EH Bildu, al reclamar el derecho a decidir, "están muy lejos de la realidad que se vive en la calle, con una sociedad vasca que cada vez está más alejada de posiciones soberanistas y que cada vez ve más lejos esa opción de una independencia, que no comparte una inmensa mayoría de la sociedad vasca".

"EH Bildu y el PNV han seguido enredados en sus cosas. Es muy respetable, pero nosotros a lo nuestro, y lo nuestro está en las cosas que importan a la ciudadanía vasca, en resolver sus problemas diarios y tener una visión de Euskadi mucho más moderna", ha añadido.

Según ha destacado, los socialistas vascos apuestan por renovar el Estatuto y conseguir "un gran pacto estatutario que no está ni más cerca ni más lejos que lo que estaba hace dos legislaturas cuando se cerró la ponencia autogobierno".

A su juicio, este texto estatutario "debe servir para blindar los derechos sociales conquistados durante los últimos 45 años, más ahora con las amenazas populistas que acechan, no vaya a ser que venga alguien con las rebajas y cercene esos derechos que con tanto esfuerzo se han conquistado".

Por otro lado, cree que el nuevo Estatuto debe "avanzar y progresar en un ámbito de paz y armonía entre los vascos, en un ámbito de convivencia en el que se respete la diversidad y la pluralidad, que es seña de identidad de Euskadi".

"Serán otros los que tengan que decir si están en el ánimo de remar en la dirección en la que ha puesto el foco el PSE-EE, que sabe muy bien lo que quiere y dónde está, o si quieren volver al monte y embarcarse en aventuras soberanistas, que no son compartidas por la inmensa mayoría de la sociedad vasca", ha apuntado.

NACIONALIDAD

Eneko Andueza ha admitido que el reconocimiento de la nacionalidad vasca está en los acuerdos de investidura, "y es algo perfectamente aceptable" porque "ya está en el artículo 2 de la Constitución Española y en el 1 del Estatuto de Gernika". "Se le puede dar otra redacción. Yo no tengo ningún problema en reconocer esa nacionalidad, igual que lo hicieron mis compañeros en el año 1978 y 1979. Yo sigo reconociéndola porque lo siento como tal", ha subrayado.

Andueza ha advertido, no obstante, que "esa nueva redacción no debe ni puede servir para que algunos intenten colar aspiraciones independentistas que no comparte la inmensa mayoría de la sociedad vasca y que, por otra parte, está fuera del marco legal". "Tampoco está en sintonía con lo que el PNV y el PSE-EE tenemos pactado en nuestro acuerdo de Gobierno", ha dicho.

Sobre las declaraciones de la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Nerea Kortajarena, que ayer consideró que había diferencias en esta cuestión entre lo que plantea el PSE-EE y lo que defiende Pedro Sánchez, ha sostenido que no solo están "en sintonía", sino que el presidente del Gobierno "tiene muy claro que, quien decide esas cuestiones relativas a Euskadi no es él, sino el Partido Socialista de Euskadi".

"Aquí la cuestión está en saber en qué posición están otros y la decisión que van a tomar. El recorrido realizado es muy largo y hace dos legislaturas se llegó a un pacto en lo que supondría un noventa y mucho por ciento del futuro texto estatutario, y fueron EH Bildu y el PNV los que echaron al traste ese gran acuerdo porque a última hora pactaron cuestiones relativas al derecho a autodeterminación y, por tanto, a la apertura de una vía que nos lleva a la independencia", ha manifestado.

Ante ello, el líder del PSE-EE ha preguntado si PNV y EH Bildu seguirán "en esa dinámica" o se va a "retomar como punto de partida ese acuerdo alcanzado para terminar de culminar ese gran pacto estatutario". "La ciudadanía vasca, el tiempo político y la historia de este país se merecen ese punto de responsabilidad para hacer posible un gran pacto estatutario", ha afirmado.

Las nuevas generaciones, tal como ha defendido, tienen "derecho a votar un nuevo Estatuto que blinde esos derechos sociales y que constituya esa herramienta a través se construya un Euskadi mejor".

"¿Van a renunciar, una vez más, EH Bildu y el PNV a esa oportunidad?. Los trenes no pasan habitualmente por esta estación y estamos en el momento adecuado para poderlo hacer", ha manifestado.

Eneko Andueza ha dicho que, "si en esta ocasión tampoco se consigue, no será por la irresponsabilidad de otros, sino por la suya propia y por intentar anteponer sus obsesiones identitarias a la búsqueda de un acuerdo que corresponda a las ambiciones que realmente tiene la ciudadanía vasca".

En cuanto a las conversaciones que el PNV quería desarrollar de forma discreta para avanzar en un acuerdo de nuevo pacto estatutario, ha explicado que "no se ha avanzado". "Es que todavía ellos no se han aclarado o no nos han dicho cuál es su punto de partida", ha manifestado.

En su opinión, "merece la pena", no solo recuperar el texto consensuado hace dos legislaturas, sino "tomarlo como punto de partida para poderlo actualizar". "Alguna cuestión se puede actualizar e intentar culminar, incluso incorporando a otras fuerzas políticas", ha subrayado.

Sin embargo, ha dicho que "ellos no se aclaran, son presos de sus propias obsesiones identitarias" y, mientras "no se zafen de esas obsesiones, será muy difícil conseguir un gran acuerdo estatutario". "Será una pena porque estamos desaprovechando una oportunidad histórica", ha insistido.