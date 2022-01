PSE insiste en que no habrá pactos de Gobierno con la IA si no condena a ETA y no hay "fallas" en la coalición con PNV

Andueza transmite a Ferraz "la necesidad de redoblar esfuerzos" para materializar el traspaso de la transferencia del IMV

BILBAO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -



El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha insistido este miércoles en que no habrá pactos para conformar el Ejecutivo vasco con EH Bildu mientras la izquierda abertzale no condene a ETA y no haya "fallas" en la coalición de Gobierno con el PNV, que "goza de buena salud".

En una entrevista concedida a ETB, recogida por Europa Press, Andueza ha insistido en este mensaje que ya expresó el pasado 19 de enero, cuando se reunió en Bilbao con una delegación de la formación soberanista encabezada por su coordinador general, Arnaldo Otegi, en la que, según ha asegurado, no se habló de excarcelación de presos de ETA.

"Yo sí transmití, como cabeza de los socialistas vascos, a EH Bildu, a la izquierda abertzale, especialmente para que se lo transmitieran a Sortu, la exigencia de los socialistas y de la inmensa mayoría de la sociedad vasca para que condenara el terrorismo de ETA, y se reconociera el daño causado y su responsabilidad directa en todo ese daño", ha añadido.

Eneko Andueza se ha mostrado "orgulloso" de haber transmitido este mensaje "a la cara, sentado con ellos, en un ambiente de diálogo y de búsqueda de entendimiento de todas las fuerzas políticas porque, al fin y al cabo, el PSE es el partido que más lleva en esta tierra". "Tenemos la obligación moral de hacerle esa exigencia a la cara, no solo en los medios de comunicación", ha indicado.

En este sentido, ha dicho que también le gustaría que otros responsables políticos "se dedicaran a hacerlo también personalmente a la cara y no atacando a quien hace esa exigencia por derecho", como fue su caso.

SIN ACUERDOS DE ENVERGADURA

El líder de los socialistas vascos ha reiterado que, "por el momento", no habrá acuerdos "de envergadura" entre su partido y EH Bildu, es decir, que no habrá pactos de gobierno con la formación soberanista.

"No se dan las bases en estos momentos. Es más, tenemos un acuerdo de gobierno con el PNV que goza de muy buena salud. En cuanto no se rompa ese esquema, esas circunstancias, la izquierda abertzale no dé los pasos que tiene que dar y esa coalición de gobierno no tenga fallas y quiebras, yo creo que, cuando algo funciona y, sobre todo, da estabilidad a este país, que es para lo que estamos los socialistas en los gobiernos, creo que no hay ningún motivo para cambiarla", ha manifestado.

IMV

Eneko Andueza ha afirmado que, a través de sus contactos en Ferraz, ha trasladado "la necesidad de redoblar esfuerzos" para materializar el traspaso de la transferencia del Ingreso Mínimo Vital a Euskadi.

También transmite a los dirigentes del PSOE e incluso del Ejecutivo central otros asuntos de la 'agenda vasca' y cuál es la postura del PSE-EE "en las cuestiones que afectan al día a día" de los ciudadanos de Euskadi. En esta línea, ha considerado que tienen "margen de influencia".

"Participamos de la agenda vasca porque somos vascos y somos el partido que más tiempo lleva en Euskadi. Afortunadamente, el Partido Socialista tiene la virtud de estar en todos los gobiernos dotando a nuestras instituciones de estabilidad", ha señalado.