El PSIB comunica al PP que "puede contar con sus votos" para "rechazar chantaje de Vox para segregación lingüística"

PALMA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha comunicado al Partido Popular que "pude contar con sus votos" para "rechazar el chantaje de Vox para la segregación lingüística", tras que este grupo haya avisado a los 'populares' que si no aceptan su enmienda de 20 millones para la libre elección de lengua en los presupuestos para 2024 van a votar en contra de éstos.

El portavoz parlamentario del PSIB-PSOE ha tenido este gesto con la esperanza de que los 'populares' "escuchen al resto de los grupos parlamentarios que le están diciendo lo mismo, que no acepte este chantaje de Vox".

Negueruela ha advertido en este sentido que "20 millones no suponen un proyecto piloto como había dicho el conseller Vera, sino que son para poner en marcha una verdadera red para la segregación en las islas". De hecho, ha subrayado, "20 millones de euros por trimestre suponen prácticamente 80 millones al año para acometer la segregación que pide Vox".

El portavoz socialista ha recordado que la comunidad educativa ya ha dicho que rechaza esta iniciativa, por lo que ha lamentado que "Vox marca la agenda al PP con sus obsesiones ideológicas que no son la realidad de la ciudadanía".

Todo ello, cuando, "se cumplen seis meses de Govern de Marga Prohens en los que se ve una situación de inestabilidad en todas las islas". De este modo, Negueruela ha denunciado que en Menorca "el PP está en minoría y no tiene los presupuestos insulares en marcha", mientras que en Formentera "tienen la institución bloqueada".

Mientras el Govern "no hace los deberes" con los principales sectores económicos, según Negueruela, el pleno de este martes aprobará, previsiblemente por unanimidad, la toma en consideración de una PNL de los Socialistas de apoyo y protección al sector del taxi.

Una normativa que, ha valorado, el PSIB-PSOE presenta "consensuada con el sector" y que, además, "aporta un marco más estable para el taxi", teniendo en cuenta que las asociaciones del sector han expresado hoy su apoyo a la ley, lo que ha agradecido Negueruela.

Además, ha apuntado que desde que se registró la ley ya se han visto los primeros frutos. "Primero oímos al vicepresidente diciendo que ya no eliminarían la antelación de 30 minutos para reservar un VTC, pero lo que no dijo es que no lo harán porque no tienen los apoyos parlamentarios para hacerlo, con lo que el Govern hace pasos atrás desde que tenemos la ley registrada", ha sentenciado.