El PSOE aboga por homogeneizar sanciones por discursos de odio en los estadios y en las redes sociales

Maribel García, portavoz adjunta del Grupo Socialista, y Amador Marqués, portavoz socialista de Deportes - GPS CONGRESO

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que plantea reforzar y homogeneizar las sanciones impuestas para proteger a las víctimas de discursos de odio --racismo, xenofobia, misoginia o intolerancia-- no solo en los estadios, sino también en el entorno digital y las redes sociales.

Para los socialistas, la protección de las víctimas y los mecanismos de control y retirada de contenidos son insuficientes por ello quiere llevar al Pleno del Congreso sus recetas para prevenir estas conductas tanto de forma presencial como digital.

En su texto, los socialistas recuerdan que durante la última temporada se detectaron más de 33.000 mensajes de odio vinculados al fútbol en redes sociales, dirigidos principalmente contra deportistas jóvenes, racializados y mujeres.

Respecto a la situación específica de las mujeres, el PSOE recalca que las denuncias por misoginia y sexismo aumentaron un 67% en la última temporada, reflejando una violencia específica basada en la sexualización o la deslegitimación de sus logros.

En este contexto, reclaman fortalecer el trabajo de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte y garantizar una aplicación efectiva y homogénea de sanciones frente a conductas de odio.

También defiende exigir más responsabilidad a redes sociales y plataformas digitales, impulsando protocolos de actuación con empresas tecnológicas y medios de comunicación para combatir contenidos de odio y reforzar los sistemas de detección y retirada de mensajes discriminatorios.

En el plano educativo, demanda campañas y programas formativos en el deporte base sobre igualdad, diversidad y respeto, dirigidos a deportistas, personal técnico, arbitral y docente.

REFORZAR PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS

Asimismo, el PSOE considera necesario reforzar la protección y el acompañamiento a las víctimas mediante protocolos de denuncia y ampliar los recursos de apoyo psicológico y legal para deportistas afectados por este tipo de ataques.

Para combatir el machismo y la deslegitimación del deporte femenino, plantean darle más visibilidad mediática y promocionar campañas específicas contra la sexualización y los ataques machistas hacia las mujeres deportistas.

Otra de sus propuestas que se actúe con mayor rapidez ante incidentes en estadios e instalaciones deportivas, con protocolos de actuación inmediata frente a cánticos y conductas de odio, facilitando la identificación y sanción de los responsables.