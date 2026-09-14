El PSOE acusa a Vivas de hacer "negocio" con la crisis de Ceuta con adjudicaciones a cargos de confianza

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, durante una rueda de prensa, en la sede del PSOE, a 14 de septiembre de 226, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha acusado al PP y en concreto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, de hacer "negocio" con la crisis migratoria por la adjudicación de dos contratos millonarios para la gestión de la acogida de menores.

Mientras el Gobierno central, dice, está dedicado a que Ceuta recupere la normalidad, el partido de Alberto Núñez Feijóo pretende "recoger votos" y "sacar tajada", ha lanzado en una rueda de prensa desde la sede del partido en Ferraz tras la reunión de la Ejecutiva.

La portavoz se ha hecho eco de la información de 'el diario.es' que señala que el Gobierno de Vivas adjudicó dos contratos por valor de casi 6 millones de euros "a dedo" a "familiares de su entorno". A su juicio, Ceuta "necesita Estado" y no convertirse en "el escenario principal de la campaña electoral" tal como, señala, pretende Feijóo.

PIDE CONFIANZA A LOS CIUDADANOS

Por otro lado ha pedido a los ciudadanos que confíen en el Ejecutivo de Pedro Sánchez al que, dice, avala la gestión de crisis anteriores como la dana o la pandemia de las que, asegura, el país ha salido "reforzado". "Vamos a pedir a los ciudadanos confianza y que juzguen al Gobierno por como termina esta crisis", ha indicado.

En ese sentido asegura que los socialistas están centrados en recuperar la normalidad en Ceuta, aunque ha evitado dar una fecha de cuándo esperan conseguirlo y ha vuelto a pedir colaboración al principal partido de la oposición. "Iríamos mucho más rápido si algunos no aprovechasen para sacar rédito político y todos arrimásemos el hombro", ha reprochado.

NO PUEDEN DEVOLVER INMIGRANTES "COMO PAQUETES DE AMAZON"

En la misma línea ha vuelto a recriminar al PP que pida la devolución de todos los inmigrantes que continúan en Ceuta desde la entrada masiva del 30 de julio y dice que no se puede devolver a todo el mundo "como el paquete de Amazon que uno no quiere".

Aunque el Ejecutivo está "reforzando todos los mecanismos administrativos" para agilizar los trámites, este proceso "lleva el tiempo que lleva" y hay unos "derechos" que deben respetarse, apunta.

Mínguez también ha evitado pronunciarse sobre si la bajada de dos puntos en intención de voto al PSOE, recogida por la encuesta del CIS de este lunes, se debe a la gestión de esta crisis y ha señalado que la verdadera encuesta se producirá cuando se abran las urnas y los ciudadanos voten.

Sobre la posible dimisión del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, tras la salida de su jefe de gabinete, que asegura que le trasladó los avisos del CNI en los días previos, dice que pueden "tomar medidas" pero "cuando acabe la investigación". "Dejemos que la investigación avance y se resuelva", ha señalado.