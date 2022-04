PSOE andaluz abre su mecanismo de elaboración de listas "convencido" de que las elecciones andaluzas serán "en junio"

SEVILLA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha puesto en marcha su mecanismo de elaboración de listas autonómicas de cara a los próximos comicios andaluces "convencido" de que dicha cita con las urnas va a ser "en junio".

Así lo ha manifestado este viernes el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, en una rueda de prensa en la sede del partido, en Sevilla, en la que se ha declarado "convencido" de que las elecciones andaluzas "van a ser en junio", y en la que ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), que "deje de jugar con el calendario y le diga la verdad a los andaluces".

"Hay que ser más sinceros y honestos con la sociedad andaluza, y dejar de intentar construir ahora un relato para ver cuándo se convocan las elecciones", ha sostenido en esa línea Juan Espadas, para quien el presidente de la Junta va a convocar ya las elecciones autonómicas sin esperar a agotar la legislatura --que culmina en otoño de este año-- "porque no tiene nada más que decir en esta legislatura, ningún proyecto nuevo".

Además, a Moreno "sí se le ven cada vez más claras las vergüenzas de una gestión bastante ineficaz" como la desarrollada en "estos tres años y medio" de legislatura, según ha añadido Juan Espadas, que ha subrayado que el PSOE-A "está preparado para esas elecciones desde hace tiempo", y "ayer, este jueves, ponía en marcha su mecanismo de elaboración de listas autonómicas", según ha anunciado.

El líder socialista ha sostenido que "hace muchos meses" que el presidente de la Junta "sabe cuándo quiere y va a convocar las próximas elecciones", y "otra cosa" es que Moreno "está jugando al despiste permanente, que parezca una cosa aunque realmente es otra", según ha apostillado.

"El presidente de la Junta sabe desde hace mucho tiempo que quería convocar elecciones en junio, y ha ido viendo cómo estaba el patio, qué sucedía en Castilla y León, qué pasaba con su partido, ha ido viendo que la sociedad andaluza se está dando cuenta, en sectores vitales para la economía y los servicios públicos" de la comunidad, "que este gobierno no funciona, que lleva parado meses sin iniciativas, más allá de la gestión de la pandemia", ha abundado Espadas, que ha defendido que así se ha visto en materias como sanidad, educación o servicios sociales.

Para Espadas, a Juanma Moreno "empieza a sobrarle la legislatura". "Es lo que tiene no tener proyecto, capacidad para plantear soluciones a los problemas, ver que somos la única comunidad donde crece el paro frente a otras donde crece el empleo", ha argumentado el secretario general del PSOE-A, que ha criticado que el Gobierno andaluz "va a acabar la legislatura con más parados de como la comenzó", y que ha sostenido que "en Andalucía se ha destruido más empleo porque hemos tenido un gobierno incapaz de implicarse en la economía andaluza con proyectos reales que generaran empleo, y de gestionar la cantidad de recursos públicos que le han llegado" y con los que "podría crear" trabajo en Andalucía.

"SERIAS DUDAS" SOBRE LA CONTRATACIÓN DE LA JUNTA EN PANDEMIA

Por otro lado, el secretario general del PSOE-A ha aludido también a la sentencia de la Audiencia Nacional conocida este viernes que condena al Partido Popular como partícipe a título lucrativo al pago de hasta 204.198,64 euros por las actuaciones de la trama 'Gürtel' en el municipio madrileño de Boadilla del Monte.

Espadas ha subrayado que, una vez más, la palabra "corrupción" va "asociada" al PP y a un "'modus operandi' que se ha ido reproduciendo en distintos puntos del territorio" y que "constatan el modo de proceder de una generación que no ha abandonado el PP, sino que sigue anidando de forma estructural en su sistema".

Al hilo de ese asunto y de las investigaciones de la Fiscalía en relación a la "contratación de suministros sanitarios" por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid durante los "periodos de estado de alarma y emergencia" decretados durante la pandemia, de los que se ha mostrado seguro de que se extraerán "responsabilidades penales importantes", Espadas ha vuelto a criticar el "veto" de PP-A, Cs y Vox en la Mesa del Parlamento a la iniciativa del PSOE-A para pedir una comisión de investigación sobre la contratación de emergencia de la Junta durante la pandemia.

Espadas se ha mostrado confiado en que, "visto lo visto en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, los andaluces comprenderán seguramente mejor por qué desde el Grupo Socialista llevamos analizando cómo se ha contratado en Andalucía por parte del Gobierno" de la Junta en los momentos "críticos" del inicio de la pandemia.

Ha subrayado que "del análisis de esos contratos de emergencia se podrá desprender si las cosas se han hecho bien o no en Andalucía", si bien ha avanzado que "de la información que vamos analizando empezamos a tener serias dudas" en el PSOE-A "de que en Andalucía no haya habido también procedimientos de contratación por emergencia en relación con la crisis sanitaria que, como mínimo, no entren en el mismo 'modus operandi' y con los mismos interlocutores o adjudicatarios que en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP".

"Por eso pedimos una comisión de investigación en el Parlamento, dado que teníamos serias dudas de si había o no presuntos casos de corrupción" y "sobre cómo se han producido determinadas contrataciones u orientaciones para contratar con determinadas personas en la administración pública andaluza", ha resaltado.

Espadas ha criticado que, por el momento, "no hemos visto si hay voluntad por parte de la presidenta y de la Mesa del Parlamento" para que "en el próximo Pleno se pueda debatir si hay o no una comisión de investigación" como la solicitada por el Grupo Socialista "a la luz de lo que estamos viendo en otros territorios", y sobre "si se han podido utilizar de manera anómala los procedimientos de emergencia en la contratación de suministros públicos e ingentes cantidades de dinero público".

SOSPECHA QUE MORENO "QUIERA OCULTAR" PRESUNTA CORRUPCIÓN

"Sobre esto vamos a insistir, y no vamos a bajar la guardia hasta que sepamos si es que el problema está en que Moreno o el PP también tienen algo que ocultar en Andalucía, como vimos que tenía que ocultar en el caso de la Comunidad de Madrid" con su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, según ha agregado Espadas antes de apostillar que espera que el presidente de la Junta y del PP-A "no quiera ocultar" esa presunta corrupción en Andalucía "con una convocatoria electoral, como es al parecer el modo de operar cuando hay problemas, que es taparlos e intentar que corra el tiempo".

"A ver si ahora las prisas que parece que sí le han entrado a Moreno para analizar un adelanto electoral no son por la situación económica o la inflación" como vendría argumentando el presidente, "sino por algún problema de corrupción que se quiera tapar en relación a esa etapa o con personas concretas que hayan gestionado ingentes recursos públicos", ha advertido Espadas antes de insistir en que desde el PSOE-A van a estar "muy atentos a ver qué ocurre, si de verdad hay voluntad y transparencia y se acepta debatir esa comisión de investigación en el próximo Pleno, o alguien decide de buenas a primeras disolver el Parlamento y echar otra manta para que sobre esto ni se hable ni se pueda investigar".



