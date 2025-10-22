El PSOE aplaude que Sumar haya rectificado sobre la dimisión de Isabel Rodríguez y pide "tranquilidad" en el Gobierno

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa, posterior a la Junta de Portavoces, en el Congreso, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha celebrado este miércoles que Sumar "haya reconducido" la sugerencia que formularon ayer martes de dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y ha hecho un llamamiento a la calma y la unidad dentro del Gobierno de coalición.

En los pasillos del Congreso, López ha insistido en que el Ejecutivo "va a seguir en esa línea de buscar soluciones y respuestas, poniendo encima de la mesa todos los recursos y todas las medidas que hagan falta". "Por eso, tranquilidad. No hay varitas mágicas para resolver este problema y lo sabemos tanto nosotros como lo sabe Sumar", ha recalcado, animando a "buscar el punto de encuentro para tirar todos juntos".

En la misma línea, el diputado socialista catalán José Zaragoza ha restado importancia al debate sobre las desavenencias con Sumar y ha animado a evitar discusiones "que no llevan a ningún lado". "Ellos sabrán las cosas que dicen, parece que no se acaban de aclarar muy bien", ha comentado, insistiendo en que "es un debate que no es relevante".