Sumar se enreda con la dimisión de Isabel Rodríguez: la portavoz y Mónica García precisan que no reclaman su cese

La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante una sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, a 21 de octubre de 2022, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

Sin embargo Pisarello (Comunes) e Ibáñez (Compromís) dicen que el tiempo de la titular de Vivienda se está acabando

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Dirigentes de Sumar ha rebajado esta tarde la polémica tras deslizar este martes varios miembros del grupo parlamentario que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, debería salir del cargo si no adopta un giro valiente de su gestión y despliegan medidas de intervención del mercado.

Así, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha aclarado que su espacio no pide su dimisión y la portavoz en el Congreso, Verónica Barbero, ha matizado sus declaraciones previas, en la que insinuaba que la titular de Vivienda que debería dejar paso a otra persona.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Senado, García ha respondido con un rotundo "no" a la pregunta de si el socio minoritario pedía la renuncia de Rodríguez. "No tiene que dimitir", ha remachado.

García se ha referido también a unas declaraciones de Barbero a la cadena 'La Sexta' en las que precisaba sus palabras de esta mañana en rueda de prensa en el Congreso, cuando sugería que la ministra de Vivienda "debería dejar paso a alguien" que sí esté dispuesto a impulsar políticas innovadoras y valientes.

"En el momento en que yo, como portavoz de este grupo parlamentario, pida la dimisión de alguien, no va a hacer falta una repregunta para aclararlo", ha afirmado Barbero quien ha mantenido que a Sumar se le está "acabando la paciencia" con Isabel Rodríguez y le exhortan a "ponerse las pilas" porque sus medidas, hasta ahora, son un "fracaso". "El día que yo quiera pedir la dimisión, pediría la dimisión y no habrá una pregunta al respecto", ha ahondado.

Por su parte, García ha explicado que en el Gobierno son conscientes de que la vivienda es un problema de primer orden y desde los ministerios de Sumar ya ha puesto encima de la mesa un plan de choque, planteando al PSOE un decreto, para poner coto a la subida de alquileres y a los pisos turísticos.

"Vamos a poner toda la carne en el asador porque ahora (el precio de la vivienda) es el sumidero por el que se van todos los avances sociales", ha subrayado la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid.

DÍAZ ELUDE POLÉMICAS MIENTRAS OTRO DIPUTADO CARGA CONTRA RODRÍGUEZ

Mientras, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha evitado polémicas con el PSOE y se ha limitado a instar a su socio a que asuma las propuestas de Sumar en vivienda sin aludir a los llamamientos de que la ministra deje su cargo.

Sin embargo, en Sumar hay división de opiniones dado que el coportavoz de los Comunes y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, también ha dicho en rueda de prensa que el tiempo de Rodríguez en el Ministerio se está "agotando" si no hace un giro ambicioso en sus políticas de vivienda.

Esta misma tarde el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, también ha reclamado la salida de la ministra por "su falta de acción y de compromiso real con el derecho constitucional a la vivienda". Además de criticar la última y polémica campaña publicitaria del Ministerio sobre el alquiler, ha pedido también ilegalizar las empresas de desokupación al considerarlas "organizaciones criminales", al amparo del artículo 570 bis del Código Penal.

"El tiempo de esta ministra ha pasado. Debe dar paso a otra persona que entienda el deber constitucional de proteger el derecho a la vivienda. Desgraciadamente, parece que ella dura más que un anuncio de 600 euros en Idealista, pero sin avanzar nada", ha zanjado.