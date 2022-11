El PSOE apuesta por seguir compaginando en el Senado las sesiones de control y los debates entre Sánchez y Feijóo

Granados espera que Sánchez acuda a alguno de los cuatro plenos que hay antes de fin de año, aunque "dependerá de la agenda internacional"

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, se ha inclinado por seguir combinando las sesiones de control en la Cámara Alta con las comparecencias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que puede debatir, entre otros, con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aunque ha avisado que la presencia del jefe del Ejecutivo "dependerá de su agenda internacional más que de las especulaciones del señor Feijóo".

Así se ha pronunciado la dirigente socialista en una entrevista concedida con Europa Press sobre la petición del PP de que Sánchez vuelva a acudir a la sesiones de control para debatir con Feijóo con un tiempo tasado.

En este contexto, Eva Granados se ha mostrado esperanzada con que Sánchez pueda acudir a alguno de los cuatro plenos que se celebrarán antes de que finalice el año, aunque ha advertido que "dependerá de la agenda internacional del presidente más que de las especulaciones del señor Feijóo".

La portavoz del PSOE ha atribuido que el PP haya dejado de pedir las comparecencias de Sánchez en el Senado a que "cuando tienen tiempo para responder les sobra el tiempo y le faltan las propuestas".

ACUSA A FEIJÓO DE HUIR DE LOS DEBATES

A este respecto, Eva Granados ha reivindicado la presencia de Sánchez en esta Cámara, destacando que "ningún otro presidente del PP nunca había pisado tanto el Senado como Sánchez", y ha acusado a Feijóo de "huir de los debates".

Con todo, la portavoz socialista ha recordado que las comparecencias de Sánchez en el Senado "no son debates cara a cara", sino que habla con todos los grupos parlamentarios: "Pero creo que cuánto más espacio tenga el Senado para que el presidente del Gobierno acuda, y aquí está sentado en un escaño, poco rato, pero está el jefe de la oposición".

"Yo me pregunto qué ha venido a hacer Feijóo en el Senado, si no quiere debatir, que es el sueño de cualquier parlamentario, poder debatir con el presidente de tu Gobierno. Parece ser que como los pierde todos, pues no quiere más debates con el presidente del Gobierno", ha sentenciado.