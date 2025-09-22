El PSOE asegura que cumple acuerdos con Junts pero no se le puede achacar el 'no' de Podemos al traspaso de la migración

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en una rueda de prensa en Ferraz. - EVA ERCOLANESE

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, asegura que su partido cumple sus acuerdos con Junts, pero no se le puede responsabilizar del voto en contra de Podemos a la delegación de competencias en inmigración que se vota este martes en el Congreso de los Diputados.

La formación morada ya ha advertido que votará en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley pactada por PSOE y Junts para delegar a Cataluña buena parte de las competencias en esta materia, al considerarla una iniciativa "racista".

Se trata de un pacto entre socialistas e independentistas de principios de 2024 a cambio de que la formación de Carles Puigdemont diese su visto bueno a la convalidación del decreto anticrisis del Gobierno. La letra pequeña se cerró el pasado mes de marzo y ahora será la primera vez que se somete a votación en el la Cámara Baja.

"El PSOE es responsable de sus acuerdos" pero "no le podemos achacar lo que vayan a votar otros partidos políticos", ha señalado este lunes Mínguez en la rueda de prensa en Ferraz, después de la reunión de la Ejecutiva Federal.

Al ser interrogada sobre si recuperarán alguna medida de la proposición de ley para aprobarla sin pasar por el Congreso, en caso de que la votación caiga, dice que lo analizarán "más adelante".

En la misma línea, sobre si esta previsible derrota parlamentaria le puede pasar factura al Gobierno en su relación con Junts de cara a la negociación de Presupuestos Generales del Estado, asegura que seguirán "trabajando" para aprobar nuevas Cuentas Generales para 2026.

La portavoz ha defendido la labor del Gobierno en los siete años que lleva Pedro Sánchez en La Moncloa y reprocha que parece que "cada semana es el fin del mundo y se acaba la legislatura" ante una posible derrota del Ejecutivo en las Cortes. "Hemos aprobado en lo que llevamos de legislatura 43 leyes, con lo cual hay Gobierno, hay diálogo, hay política y hay avance", ha rematado.

Por otro lado, respecto a la reunión de la semana pasada entre el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha evitado dar detalles y solo ha afirmado que son reuniones "acordadas dentro del pacto de investidura".

"Cuando hay algo que contar, lo contamos y no nos escondemos absolutamente de nada. Trabajamos con Junts per Catalunya de la misma manera que trabajamos con otros grupos políticos", ha zanjado.