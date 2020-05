PSOE asegura que en Europa no se entiende "la posición del PP contra el Gobierno"

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, Antonio Gutiérrez Limones, ha criticado este lunes "la posición del PP contra el Gobierno" en la crisis causada por el coronavirus y ha asegurado que "nadie en Europa" lo entiende.

La dirección del Grupo Parlamentario Socialista ha mantenido hoy una reunión con los sendores de esta comisión para repasar el trabajo en la lucha contra el coronavirus. Gutiérrez Limones ha señalado que es necesario que la Unión Europea demuestre fortaleza ante esta situación y ante el discurso antieuropeo que existe, ha añadido.

En este contexto, el senador ha dicho que "no es posible jugar un papel protagonista en Europa si no hay unidad interna" y que la postura del PP en su opinión "contra el Gobierno" no se comprende en la Unión.

El Grupo Socialista ha defendido el trabajo del Ministerio de Asuntos Exteriores y del cuerpo diplomático por haber trasladado a España a unos 26.000 españoles que se encontraban fuera del país o se quedaron sin posibilidad de regresar por sus propios medios, ha subrayado el portavoz socialista en la comisión, Rafael Lemus.

El portavoz ha expuesto también la importancia de mantener la cooperación al desarrollo sobre todo en países iberoamericanos y africanos, si se busca "que la pandemia se extinga y no vuelva a Europa". Para ello ha defendido que la respuesta a la crisis esté coordinada por Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud (OMS)".